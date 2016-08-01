Didem Soydan: Can'ı o kadar çok seviyorum ki hâlâ...

Hürriyet yazarı Cengiz Semercioğlu, geçtiğimiz ay ayrıldıklarını duyuran Didem Soydan ile Can Bonomo'nun ilişkisi hakkında, "İlişkilerinin arkasından sallayıp duran ünlüler, Didem-Can ilişkisinden örnek almalı" dedi. Semercioğlu, Didem Soydan'ın, "Saygısız, kötü bir şekilde ayrılmadık ki... Can’ı o kadar seviyorum ki hâlâ, söyleyemem zaten. Onun da bana karşı aynı duyguları hissettiğini biliyorum” dediğini aktardı.

Cengiz Semercioğlu'nun, "Didem Soydan: Can'ı o kadar çok seviyorum ki..." başlığıyla yayımlanan (1 Ağustos 2016) yazısı şöyle:

Ayrılığın güzeli mi olurmuş demeyin... Bal gibi de olur...

İşte Didem Soydan’la Can Bonomo’nun ayrılığı...

İlişkileri gibi ayrılıkları da güzel oldu; saygı, sevgi, karşılıklı anlayış çerçevesinde...

Hâlâ ayrılıp ayrılmadıklarını bile bilmiyoruz...

Bir arada görüntüleniyorlar, “ayrıldıkları söylenen çift” diye haberleri çıkıyor...

“Yine barıştırlar” diyorlar...

Çünkü kimse kimse hakkında kötü konuşmuyor, en ufak bir şey söylemiyor...

Didem Soydan’la konuştum geçen gün; “Siz ayrıldınız mı ayrılmadınız mı, nedir durum?” dedim...

“Ayrıldık” dedi... “İlk haber yazıldığından beri ayrıyız zaten, sonra sevgili olarak hiç bir araya gelmedik zaten” diye ekledi...

Yani 2 ay olmuş Can ve Didem ayrılalı ama birbirleri hakkında tek bir olumsuz şey söylemediler...



“Niye söyleyelim... Saygısız, kötü bir şekilde ayrılmadık ki... Can’ı o kadar seviyorum ki hâlâ, söyleyemem zaten. Onun da bana karşı aynı duyguları hissettiğini biliyorum” dedi Didem...









“Can’ın yeni sevgilisiyle fotoğrafları geldi ama... Bakalım onları görünce aynı şeyi düşünecek misin?” dedim...

Son derece soğukkanlı, “Olabilir... İnsan ayrılma kararını bunları da yaşayacağını bilerek alıyor zaten... Onun da sevgilisi olabilir, benim de... Bu bizim saygı çerçevesindeki dostluğumuzu zedelemez” diye yanıtı yapıştırdı...









“Şaka yaptım Didemcim, Can’ın yeni sevgilisiyle fotoğrafı falan yok” dedim...

“Farkındaysan hiç atlamadım zaten... Olmadığını biliyorum, daha dün Skype’tan görüştüm... Yurtdışındaydı Can ve iş için konuştuk” dedi...

Anladım ki gerçekten güzel bir ayrılık yaşadıkları...



İlişkilerinin arkasından sallayıp duran ünlüler, Didem-Can ilişkisinden örnek almalı...