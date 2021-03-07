Didem Soydan, Aslı Yılmaztürk’ün ölümünün ardından Twitter’a veda etti

Model Didem Soydan, arkadaşı tasarımcı Aslı Yılmaztürk'ün yaşamını yitirmeden önce kendisine Twitter'ı kapatmasını tavsiye ettiğini belirterek hesabını kapattı.

Soydan son tweet’inde, “Sektöre ilk girdiğimden beri tanıdığım, varlıkları ile güzellik katan insanlardan birinin ölüm haberini aldım. Prenses gitti. Bana bir tavsiyesi vardı bu mecra ile ilgili. Onu uygulama zamanı... Bye bye twitter" ifadesini kullandı.

Ne olmuştu?

Tatil için Muğla'ya giden tasarımcı Aslı Yılmaztürk, kaldığı müstakil evde ocaktan sızan gazdan zehirlenerek yaşamını yitirdi.