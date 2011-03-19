Didem Hoca toprağa verildi

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Yeni Zelanda'nın Christchurch kentinde meydana gelen depremin ardından, bir alışveriş merkezinin enkazında cesedi bulunan Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) öğretim görevlisi Didem Yaman'ın cenazesi, Emirates Hava Yollarına ait uçakla dün İstanbul'a getirilerek babası İzzet Yaman ve bir yakını tarafından teslim alındı.Yaman için Çanakkale Necippaşa Camisi'nde düzenlenen cenaze töreninde, ÇOMÜ öğretim üyesi Prof. Dr. Mete Tunçoku, ailenin cenaze töreninde bir konuşma yapmasını istemesi üzerine O'na bir mektup yazdığını söyledi.''Merhaba sevgili Didem'' diye yazdığı mektubu okumaya başlayan Tunçoku, 35 yıllık meslek yaşamında tanıdığı en çalışkan, en iyi ve en güzel öğrencilerinden birisinin Didem olduğunu ifade etti.Didem'in, doktora yapmak için Yeni Zelanda'ya gidişinin, izin dönemlerinde Çanakkale'ye geldiğinde kendisini ziyaret edişinin, film kareleri gibi hatırında olduğunu belirten Tunçoku, ''Bugün senin için toplandık, senin için bir araya geldik. Ailen, biz, öğretmenlerin, meslektaşların, arkadaşların, öğrencilerin ve Çanakkaleli dostların hepimiz buradayız'' dedi.Yaman'ın, doktora tez çalışmasının tamamlanıp yayınlanması için gerekli çalışmaları yapacaklarını belirten Tunçoku, ÇOMÜ Biga İdari İktisadi Fakültesi'nin geniş bir alanına da Yaman adına meyve fidanlarının dikileceğini bildirdi.''Bir bahçe oluşturacaklar, böylece sen o ağaçlarla çiçeklenip meyvelerle bezeneceksin'' diyen Tunçoku, şöyle konuştu:''Kısacası Didem, sen o ağaçlarda yaşayacaksın. Fakültenin bir konferans salonuna senin adın verilecekmiş. Fotoğrafların ve yaşam öykün Uluslararası İlişkiler Bölüm Başkanlığı ofisinde sürekli olarak sergilenecek. Yeni Zelanda'ya gitmeni baştan beri teşvik eden öğretmenin olarak bende bir şeyler yapmak istedim.Senin gibi Asya'ya, Güneydoğu Asya'ya meraklı genç araştırmacılarla yazışacağım. Onlardan birer makale isteyeceğim ve o makaleleri derleyip, Didem Yaman adına armağan olarak yayınlayacağım. Bunu da 22 Şubat 2012'ye bizden ayrılışının birinci yılına rastlayan güne yetiştireceğiz. Sevgili Didem, kızım, çalışkan öğrencim, genç meslektaşım. Allah Rahmet eylesin. Mekanın cennet olsun, ışıklar içinde yat.''Daha sonra Çanakkale İl Müftüsü İbrahim Öcüt, cenaze namazını kıldırdı.Didem Yaman'ın cenazesi daha sonra şehir mezarlığında toprağa verildi.