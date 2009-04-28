Didem Erol Monica'dan daha seksiymiş

Boxer dergisinin “2009 Yılının En Seksi Kadını” anketinde birinci olan Didem Erol, kendisinden sonraki en seksi kadını Monica Bellucci ilan etti!Kim ne derse desin, halk tarafından sevildiğimi ve kabul gördüğümü hissettirdi. Bire bir görmesem de, duymasam da, bir yerlerde iz bırakmış olmak, akılda kalmış olduğumu düşündürüyor. Türkiye’de bilgisayarın önüne oturup bana oy atacak bu kadar insan olduğunu bilmek muhteşem bir şey. Bu bana dünyada daha güzel işler yapmam için enerji veriyor. Her ne kadar geçmişte masumane hatalar yapsam da, haklı ve mağdur olmama karşın kendimi ifade edemesem de, iyiye, güzele ve de zekaya bir zaman gelip gerçek değeri verdiklerini hissettirdi. Bu bir bilgi yarışması değil. Ruhum, gururum okşandı.Monica Bellucci! Türkiye’de seksi olmaya cesaret edecek kadın kalmadı. Olanlar da maalesef cesur değiller. Keşke olabilselerdi.Zekama! Aptal seksi olmak berbat bir durum olurdu. Seksi olabilmek, genel kültür, muziplik, hazır cevap ve flörtöz olabilmeye bağlıdır, ki bunlar zeka gerektirir. Nasıl ki iyi komedyen aptal olamaz, çekicilik de kıvrak zeka ve mizahla birleştiği zaman enteresan hale gelir. şunu belirtmeme izin verin lütfen; herkese eşit mesafede olmak elbette en güzeli ama kaçınılmaz olan bazıları tarafından çok sevilirken bazılarının sizi daha az sevmesidir. Uzun zamandır aklımı ve yeteneğimi bedenimle birleştirmeyi kafama koydum. Artık asla tek bir perspektiften algılanmayacağım.Güzel salt güzeldir, seksapel farklı bir atraksiyon, ki buna kimya, karizma ve çekicilik de diyebilirsiniz. Örneğin Grace Kelly çok güzel bir kadındı ama seksi değildi. Türkan şoray ve Filiz Akın... İkisi de çok güzel ama Türkan şoray seksi. Güzel insan olmanın biçimle ilgisi yoktur ama seksi olmanın biçimle doğrudan ilgisi vardır. Zamanında Turgut Özal’ın ya da yakın zamanda ‘Deprem Dede’ olarak bilinen Ahmet Işıkara’nın da yılın en seksi erkeği seçildiğini düşünürsek, erkeklerde seksilik karizma ve statü, kadınlarda ise sadece biçim ile ilgilidir.Halkın sevgisinin bana özgüven ve beraberinde güzel bir enerji verdiğini düşünüyorum. Onların desteğini hissetmek çok güzel. Üç yıl üst üste böyle düşünmeleri çok hoş tabii. Ancak itiraf etmeliyim ki, geçmiş fırsatları akılcı değerlendirdiğim söylenemez. Bu nedenle bu yılki seçimlerim diğerlerine göre çok farklı olacak.