Didem Arslan Yılmaz'dan yeni program açıklaması: 'Vazgeçme'den gazetecilik yapmaya devam

Habertürk TV'den ayrılarak Show TV'de gündüz kuşağında yer alan ve Müge Anlı’nın yaptığı formata büyük benzerlikler taşıyan bir program ile izleyiciyle buluşmaya hazırlanan Didem Arslan Yılmaz, "Gerçeklerin peşinden gitmeye ve 'Vazgeçme'den gazetecilik yapmaya devam" dedi.

Didem Arslan Yılmaz, Show TV’de canlı yayınlanacak yepyeni bir program ve içerikle izleyicilerin karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Arslan, yeni programıyla ilgili sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

"Yepyeni bir heyecanla sizlerle birlikte olacağım Show TV ekranlarda" diyen Yılmaz, "Gerçeklerin peşinden gitmeye ve #Vazgeçme‘den gazetecilik yapmaya devam" ifadelerini kullandı.

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