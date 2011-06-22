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Politika

DİCLE'NİN YERİNE ERONAT MECLİS'E GELİYOR DİYARBAKIR (A.A)

22 Haziran 2011 19:07

-DİCLE'NİN YERİNE ERONAT MECLİS'E GELİYOR DİYARBAKIR (A.A) - 22.06.2O11 - Diyarbakır'dan bağımsız milletvekili seçilen Hatip Dicle'nin milletvekilliğinin düşürülmesinin ardından AK Parti'nin Diyarbakır 6. sıra milletvekili adayı Oya Eronat, avukatı aracılığıyla mazbatasını aldı. Diyarbakır'dan bağımsız milletvekili seçilen ve hakkındaki kesinleşmiş 1 yıl 8 ay hapis cezası nedeniyle YSK tarafından milletvekilliği düşürülen Hatip Dicle'nin yerine, Diyarbakır İl Seçim Kurulu 2839 sayılı Milletvekili Seçimi Kanununa göre sıradaki adayı tespit ederek, milletvekili tutanağı düzenledi. Milletvekili Seçimi Kanununun 39. maddesinin 4. fıkrasına göre işlem yapan İl Seçim Kurulu, AK Parti'nin 6. sıra milletvekili adayı Oya Eronat adına düzenlediği mazbatayı avukatı aracılığıyla teslim etti. Eronat'ın mazbatasını almasıyla AK Parti'nin Diyarbakır'dan çıkardığı milletvekili sayısı 6'ya yükseldi. Ankara'da bulunan Oya Eronat, vekalet verdiği avukatı aracılığıyla mazbatasını aldığını ifade ederek, ''Hukuktan anlamıyorum. YSK'nın verdiği bir karar hepimize hayırlı olsun'' dedi. -OĞLU TERÖR SALDIRISINDA HAYATINI KAYBETMİŞTİ- Diyarbakır'da terör örgütü PKK mensuplarınca 3 ocak 2008'de askeri aracın dershane önünden geçişi sırasında meydana gelen patlamada 6'sı öğrenci 7 kişi ölmüş, 66 kişi de yaralanmıştı.  Ölen öğrenciler arasında milletvekili seçilen Oya Eronat'ın oğlu Eren Şahin de bulunuyordu.

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