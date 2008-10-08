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Yaşam

Dicle'den acı haber geldi

Dicle'de PKK'lı teröristler ile asker arasında çatışma çıktı. Çıkan çatışma sonucu yine acı haber tez geldi. Bir askerimiz daha şehit oldu.

08 Ekim 2008 03:00

Diyarbakır'ın Dicle İlçesi kırsalında, operasyon yapan güvenlik güçleri ile PKK'lılar arasında çıkan çatışmada yaralanan Uzman Çavuş Tacettin Çeribaş, Diyarbakır Askeri Hastanesi'ne kaldırıldı. Evli ve 1 çocuk babası Tacettin Çeribaş, yapılan müdahaleye karşın kurtarılamadı.

Ailesi Kahramanmaraş'ın Andırın İlçesi'ne bağlı Bulgurkaya Köyü Kargılık obasında yaşayan Çeribaş Ailesi'ne oğullarının şehit olduğu haberini, Andırın Kaymakamı Kürşat Özdemir ile İlçe Jandarma Bölük Komutanı Üsteğmen Halis Uğurlu verdi. Çeribaş Ailesi, acı haberle yıkıldı. Şehit Çeribaş'ın cenazesinin, yarın helikopterle memleketine getirilip, defnedileceği bildirildi.

Kaymakam Kürşat Özdemir, Uzman Çavuş Çeribaş'ın Dicle'de çıkan çatışmada yaralanıp, kaldırıldığı hastanede şehit olduğunu söyledi.

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