Dicle'de yatay geçiş skandalı

Mersin Özel Çağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi'nden Diyarbakır Dicle Üniversitesi (DÜ) Eğitim Fakültesi İngilizce Bölümü'ne yatay geçiş yapan Esra Doğru, geçişinde yanlışlık yapıldığı 2 ay sonra fark edildi ve üniversiteden atıldı.



DÜ Eğitim Fakültesi Dekan Vekili Prof. Dr. Sait Yücel, ``Öğrencinin notları harf sistemi ile gönderildiği için öğrenci işlerindeki memurun gözünden kaçmış. Bu nedenle yönetim olarak verdiğimiz yatay geçiş kararını iptal etmek zorunda kaldık. Öğrenci, eski üniversitesine dönerek eğitimini devam ettirebilir'' dedi. Esra Doğru'nun ailesi olayı yargıya taşıyacaklarını söyledi.

Mardin'in Kızıltepe İlçesi'nde oturan ve geçen yıl Mersin Özel Çağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği Bölümü'ne kayıt yaptıran, 24 yaşındaki Esra Doğru, 1 yıl eğitim gördükten sonra bu eğitim- öğretim yılı başında Diyarbakır Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi İngilizce Bölümü'ne yatay geçiş geçiş yapmak için üniversite yönetimine başvurdu. 8 Eylül 2008 günü Dekan Vekili Prof. Dr. Sait Yeşil başkanlığında toplanan fakültesi yönetim kurulu, Esra Doğru'nun dilekçesi ve transkriptinin incelenmesi sonucu öğrencinin yatay geçişi kabul etti. Kabulün üzerine Diyarbakır'a gelen genç kız gerekli harçlarını yatırıp, kaydının yapılmasının ardından 2 ay boyunca derslere girdi.



Yanlışlık 2 ay sonra fark edildi



Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi yönetim kurulu üyeleri, Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı'ndan 7 Kasım günü Esra Doğru'yla ilgili gelen bir yazı üzerine yeniden toplandı. Toplantıda, ``2008- 2009 eğitim- öğretim yılında yatay geçiş yapmak isteyen Esra Doğru'nun birinci sınıftan iki dersi olduğundan yatay geçişinin kabul edilmemesine, adı geçen öğrenci ile ilgili daha önce alınan yönetim kurulu kararının iptaline ve Rektörlük makamına arzına oy birliği ile karar verildi'' şeklinde bir karar aldı.



Karar, öğrenci Esra Doğru'ya tebliğ edildi ve Rektörlüğün onayının ardından genç kızın üniversite ile ilişiği kesildi. Büyük üzüntü yaşayan Doğru, mağdur edildiğini belirterek, ``Beni önce kabul ettiler, sonra kovdular. Yatay geçişim kabul edilmeseydi bu kadar üzülmezdim'' dedi.



Esra Doğru'nun öğretmen olan ağabeyi Zafer Doğru, kardeşinin üniversiteyle ilişkisini kesilmesi konusunu yargıya taşıyacaklarını, yürütmenin durdurulmasını isteyeceklerini söyledi. Zafer Doğru, ``Eğer bir sorun varsa zamanında incelenip yatay geçişi kabul edilmeseydi. Kardeşim mağdur edildi. İki ay sonra çıkıp, `Pardon yanlışlık olmuş, bu üniversiteye yatay geçiş yapamazsın' denildi. Kardeşim eski üniversitesine dönse bile orada paralı okuduğu için fazlası ile mağdur olacağız'' dedi.



Dekan vekili: memurun gözünden kaçmış



Yatay geçişin `kabul' ve `iptal' kararlarında imzası olan ve yönetim kurulunun başkanı DÜ Eğitim Fakültesi Dekan Vekili Prof. Dr. Sait Yeşil, olayın, yanlışlığın öğrenci işlerindeki memurun gözünden kaçması sonucu meydana geldiğini açıkladı. Prof. Dr. Yeşil, ``Bazı üniversiteler öğrenci notlarını puan ile bazıları ile harf sistemi ile belirtiyor. Çağ Üniversitesi'nden gelen ilk notlar harf sistemi ile olduğu için memurun gözünden kaçmış sanırım. Daha sonra dosyası geldiğinde birinci sınıftan 2 dersi olduğunu gördük ve yatay geçişin iptal kararını almak zorunda kaldık. Üniversitesiyle konuştuk. Onu mağdur etmeyeceklerini bildirdiler. Öğrenci yeniden eski üniversitesine dönerek eğitimini devam ettirebilir. Bu konuda aile yargıya gidecekse yargının vereceği karara herkes uymak zorunda kalacaktır'' dedi.

