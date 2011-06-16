Dicle Üniversitesi'nden Kürtçe kursu

T24 - YÖK'ün onay verdiği yönetmelik doğrultusunda, üniversitede Kürtçe dil kursu başladı. 3 aylık periyotlar halinde sürecek kursta, Kürtçe'yi hazırlanan bir müfredat kapsamında hem gramer hem de pratiğe dayalı eğitim verilecek.

Dicle Üniversitesi'nde (DÜ) halka açık düzenlenen kursta Kürtçe dil öğretimine başlandı.

YÖK'ün onay verdiği yönetmelik doğrultusunda DÜ'de açılan Sürekli Eğitim Merkezi ve Yaşayan Diller Merkezi işbirliği ile düzenlenen Kürtçe dil kursuna katılan ve aralarında öğretim üyeleri, öğretmenler, avukatlar, doktorlar ve öğrencilerin de yer aldığı kursiyerler, 3 aylık periyotlar halinde sürecek kursta, Kürtçe'yi hazırlanan bir müfredat kapsamında hem gramer hem de pratiğe dayalı öğrenme fırsatı bulacak.

Toplam 36 saat süren eğitimi tamamlayan kursiyerlerden dil sınavını başarıyla geçenler DÜ Rektörlüğü Sürekli Eğitim Merkezi'nce onaylı sertifikayı almaya hak kazanacak.



En çok talep Kürtçe'ye geldi

Sürekli Eğitim Merkezi Müdürü Doç. Dr. Ahmet Çoban, geçen yıl YÖK'ün onayı ile kurulan merkez bünyesinde Osmanlıca, Arapça, İngilizce, Almanca, Fransızca, Kürtçe ve Zazaca dil kursu düzenlenmesi kararı alındığını, ancak bu dönem en çok talebin Kürtçe dil kursuna olduğunu söyledi.

Bu nedenle düzenledikleri Kürtçe dil kursuna 11 akademisyenin dışında öğretmen, öğrenci, doktor ve avukat gibi toplumun farklı kesimlerinden katılım olduğunu ifade eden Çoban, 24 kişilik bir sınıfla başladıkları dil öğretiminin sürdüğünü belirtti.



Yoğun talep gördü

Çoban, kurs günlerinin ve saatlerinin kursiyerlerin talepleri doğrultusunda belirlediklerini anlatarak, şunları söyledi:

''Kursun büyük bir ciddiyetle ve doğal seyrinde devam etmesi için ihtiyaç merkezli eğitim veriyoruz. Kürtçe dil kursuna yoğun bir talep söz konusu. İlk duyurusu yapıldığında 60'a yakın başvuru yapıldı. Biz ilk etapta 24 kişilik bir sınıfla bu kurslara başlamak istedik. Bundan sonraki süreçte talepleri değerlendirmeye devam edeceğiz. 3 aylık periyotlar halinde gramer ve pratiğe dayalı öğretimin yapıldığı kursumuza isteyenler bu dili ilerletmek için devam edebilecek. Kursiyerlerimizin seviyesi ve talebi ne ise müfredatımızı ona göre belirliyoruz. Formel, örgün eğitimde olduğu gibi değilde daha çok kursiyerlerin seviyesini ve taleplerini esas alan bir yaklaşım söz konusu. Türkiye'de ana dili Kürtçe olanlar değil, ana dili Türkçe olmayanlar dil öğrenme konusunda sıkıntılar yaşamışlardır. Ana dili Kürtçe olanlar da kendi dillerini unutmak istememişlerdir. Ana dilini unutmak istemeyenlere yeni açılımlar doğrultusunda öğrenci odaklı, ihtiyaç merkezli eğitim veriyoruz. Bu fırsat bugüne kadar pek olmamıştı. Kürtçe öğretim verecek hoca bulmak konusunda da sıkıntı yaşamadık. Üniversite tarafından tüm diller için desteklendiğimiz merkezimizde önümüzdeki dönem, Kürtçe'nin yanı sıra Osmanlıca, Arapça, İngilizce, Almanca, Fransızca ve Zazaca kursları düzenleyeceğiz.''