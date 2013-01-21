Dicle Üniversitesi'nde Kürtçe sınav skandalı

Diyarbakır Dicle Üniversitesi'ne tezsiz yüksek lisans düzeyinde alınacak 150 lisans mezununun seçileceği sınav öncesinde Kürtçe soruların çalındığı iddiası üzerine sınav iptal edildi.

Dicle Üniversitesi Genel Sekreteri Prof. Dr. Sabri Eyigün ise "Kurmanci ve Zazaca soruların çalındığı iddia edildi. Yaptığımız araştırmada Zazaca sorularının ham halinin bir kısmının çalındığını tespit ettik. Bu sorular hocaların bilgisayarından çalınmış olabilir" dedi.

Milli Eğitim Bakanlığı bünyesindeki okullarda ’Seçmeli Kürtçe’ dersi verecek öğretmenlerin yetiştirilmesi için YÖK tarafından Diyarbakır Dicle Üniversitesi’ne 150 tezsiz yüksek lisans düzeyinde öğrenci alınması kararı verildi. Bu karardan sonra Dicle Üniversitesi Yaşayan Diller Enstitüsü Kürt Dili ve Kültürü Ana Bilim Dalı tarafından, Tezsiz Yüksek Lisans düzeyinde 150 lisans mezununun alınacağı ilan edildi.

Kürtçe’nin Kurmanci ve Zazaca lehçeleri dalında alınacak öğrencilerin seçilmesi için bugün saat 10.00’da sınav yapılması planlandı. Ancak sınav öncesinde sorulacak bazı soruların çalınarak internet ortamında yayınlandığı iddiası, krize yol açtı. Soruların sınavdan önce Kurmanci ve Zazaca alanlarında cevaplarıyla birlikte bazı kişilere e-mail yoluyla gönderildiği iddia edildi.

Soruların çalınması iddiası üzerine Dicle Üniversitesi Rektörlüğü sınavın iptal edilmesi kararı verdi.

Dicle Üniversitesi Genel Sekreteri Prof. Dr. Sabri Eyigün, iptal edilen sınavı yarın tekrarlamayı planladıklarını söyledi.

Prof. Dr. Eyigün, "Kurmanci ve Zazaca soruların çalındığı iddia edildi. Yaptığımız araştırmada Zazaca sorularının ham halinin bir kısmının çalındığını tespit ettik. Bu sorular hocaların bilgisayarından çalınmış olabilir. Hocalar tarafından dağıtıldığı iddiası kesinlikle yalandır. Hocalar tarafından verilse soruların Kurmanci olanları da verilirdi. Oysa internet ortamına ham haldeki 43 soru yansımış. Bakıldığında soruların düzenlenmemiş halinin çalındığı görülüyor. Yani soruların düzenlenmemiş şekli çalınmış. Konuyu detaylı bir şekilde araştırıyoruz. Kurmanci sorular çalınmamış olmasına rağmen herhangi bir şaibe olmaması için sınavı tamamen iptal ettik. Sınavı yarın saat 10.00’da yapmayı planlıyoruz" dedi.

Soruların çalındığı iddiası sınava girmek için üniversiteye gelen öğrencilerin tepkisine neden oldu. Olayı protesto etmek için Rektörlüğe yürümek isteyen öğrencilere izin verilmedi.

Yarın yapılacak sınavda başarılı olarak bu bölümde tezsiz yüksek lisans yapacak 150 kişi, bir yılın sonunda mezun olduktan sonra okullara Kürtçe öğretmeni olarak atanacak