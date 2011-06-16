-DİCLE ÜNİVERSİTESİ'NDE KÜRTÇE KURSU BAŞLADI DİYARBAKIR (A.A) - 16.06.2011 - Dicle Üniversitesi'nde (DÜ) halka açık düzenlenen kursta Kürtçe dil öğretimine başlandı. YÖK'ün onay verdiği yönetmelik doğrultusunda DÜ'de açılan Sürekli Eğitim Merkezi ve Yaşayan Diller Merkezi işbirliği ile düzenlenen Kürtçe dil kursuna katılan ve aralarında öğretim üyeleri, öğretmenler, avukatlar, doktorlar ve öğrencilerin de yer aldığı kursiyerler, 3 aylık periyotlar halinde sürecek kursta, Kürtçe'yi hazırlanan bir müfredat kapsamında hem gramer hem de pratiğe dayalı öğrenme fırsatı bulacak. Toplam 36 saat süren eğitimi tamamlayan kursiyerlerden dil sınavını başarıyla geçenler DÜ Rektörlüğü Sürekli Eğitim Merkezi'nce onaylı sertifikayı almaya hak kazanacak. Sürekli Eğitim Merkezi Müdürü Doç. Dr. Ahmet Çoban, yaptığı açıklamada, geçen yıl YÖK'ün onayı ile kurulan merkez bünyesinde Osmanlıca, Arapça, İngilizce, Almanca, Fransızca, Kürtçe ve Zazaca dil kursu düzenlenmesi kararı alındığını, ancak bu dönem en çok talebin Kürtçe dil kursuna olduğunu söyledi. -YOĞUN TALEP GÖRDÜ- Çoban, kurs günlerinin ve saatlerinin kursiyerlerin talepleri doğrultusunda belirlediklerini anlatarak, şunları söyledi: ''Kursun büyük bir ciddiyetle ve doğal seyrinde devam etmesi için ihtiyaç merkezli eğitim veriyoruz. Kürtçe dil kursuna yoğun bir talep söz konusu. İlk duyurusu yapıldığında 60'a yakın başvuru yapıldı. Biz ilk etapta 24 kişilik bir sınıfla bu kurslara başlamak istedik. Bundan sonraki süreçte talepleri değerlendirmeye devam edeceğiz. 3 aylık periyotlar halinde gramer ve pratiğe dayalı öğretimin yapıldığı kursumuza isteyenler bu dili ilerletmek için devam edebilecek. Kursiyerlerimizin seviyesi ve talebi ne ise müfredatımızı ona göre belirliyoruz.'' DÜ Eğitim Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Öğretim Üyesi ve kurs öğretmeni Doç. Dr. Halil Çeçen, Kürtçe'nin şimdiye kadar kullanılmamış bir dil olduğunu bu nedenle öğretime başlarken biraz zorlandığını, ancak Farsça bilmesinin kendisi için bir avantaj olduğunu söyledi. Çeçen, Kürtçe ve Farsça'nın ortak yönleri olduğunu ifade ederek, alfabe ile başladıkları dil öğretiminin gramer ve pratiğe dayalı eğitimle devam ettiklerini belirtti. Kursiyerlerin tam anlamıyla bu dili öğrenmeleri için bir yıl devam etmeleri gerektiğini belirten Çeçen, kursiyerlerin ilk başladıkları güne göre çok hissedilir bir aşama kaydettiklerini söyledi.