Dicle Üniversitesi'nden 'Kürt Dili ve Edebiyatı bölümü' açıklaması

Dicle Üniversitesi, Kürt Dili ve Edebiyatı Bölümün’de Kürtçe tez yazımının yasaklandığı ve eğitim dilinin Türkçe olarak değiştirildiği iddialarına ilişkin, "Lisans düzeyinde Kürt dili ve kültürü programı 2012'de, tezsiz yüksek lisans programımız 2013'de, tezli yüksek lisans ve doktora programlarımız ise 2015'de açılmıştır. Programların öğretim dili Türkçedir. Faaliyete geçtiği günden bu yana öğretim dili değişikliği yapılmamıştır" açıklamasını yaptı.

Dicle Üniversitesi'nin sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada "Son günlerde sosyal medya ortamlarında üniversitemizde 'Kürtçe tez yazımının yasaklandığı' yönünde bir takım paylaşımların dolaşıma sokularak kamuoyunun yanlış ve yanıltıcı bilgilerle yönlendirilmeye çalışıldığı görülmüştür. Bundan dolayı konu ile ilgili doğru bilgileri paylaşarak kamuoyunu bilgilendirme gereği duyulmuştur" denildi.

Açıklamada, üniversitede lisans düzeyinde Kürt Dili ve Kültürü programının 2012, aynı alanda Tezsiz Yüksek Lisans Programının 2013, Tezli Yüksek Lisans ve Doktora Programlarının ise 2015'te açıldığı belirtilerek "Bu programların öğretim dili, Türkçedir. Benzer bir biçimde üniversitemizde açık bulunan İngiliz Dili, Arap Dili, Fars Dili gibi filoloji bölümlerinin tamamında da öğretim dili Türkçedir" ifadelerini yer verildi.

"Faaliyete geçtiği günden bu yana bu programlarda herhangi bir statü değişikliği, öğretim dili değişikliği yapılmamıştır" ifadelerine yer verilen açıklamada şunlar kaydedildi:

"Bugüne kadar Kürt Dili ve Kültürü Tezsiz Yüksek Lisans programımızdan 86, Tezli Yüksek Lisans programımızdan 10, Doktora programımızdan ise 6 öğrenci mezun olmuştur. Faaliyete geçtiği günden bu yana bu programlarda herhangi bir statü değişikliği, öğretim dili değişikliği yapılmamıştır. Ayrıca bugünlerde bu programlara ilişkin herhangi bir açıklama veya güncelleme de yapılmamıştır.

Üniversitemiz, Kürt Dili ve Kültürü Yüksek Lisans ve Doktora programlarında ihtiyaç duyulan nitelikli bilim insanı ihtiyacını gidermek ve programları güçlendirmek amacıyla değişim programları kapsamında birçok Lisansüstü öğrenciyi de yurtdışına göndermiştir. 2019 yılında Lisans ve Lisansüstü programlarımızı takviye etmek için Irak Selahaddin Üniversitesi Rektörlüğü ile ikili işbirliği protokolü imzalayarak konuya verdiğimiz ehemmiyeti kamuoyu ile paylaşmıştık. Hal böyle iken son günlerde üniversitemizde “Kürtçe tez yazımının yasaklandığı” yönünde kötü niyetli ve kasıtlı açıklamalarla yeni ve fiili bir durum izleniminin oluşturulmaya çalışıldığı müşahede edilmektedir. Bu bakımdan bu tür paylaşımların yanlış, yanıltıcı ve yönlendirme maksatlı olduğu değerlendirilmektedir. Üniversitemiz, kurumsal itibarını yıpratmaya yönelik yanlış ve yanıltıcı beyanlara karşı hukuki haklarını saklı tutmaktadır.

Adalet, bilimsel özgürlük, farklılıklardan güç alma, insana saygı, kalite bilinci, katılımcılık, sosyal sorumluluk, tutarlılık gibi temel değerleri özümseyerek benimsemiş olan üniversitemiz, şeffaflık ve kamuoyunu bilgilendirme sorumluluğu bilincine sahiptir. TSE standartlarını uygulayan üniversitemizin uluslararasılaşma alanındaki başarıları son günlerde Erasmus+ çerçevesinde onaylanan 20 adet Uluslararası Kredi Hareketliliği projesiyle kanıtlanmıştır. Üniversitemiz, bütün dünyayı etkisi altına alan salgın sürecinde de COVID-19 aşısı geliştirme programlarına kabul edilmiş ve bu alanda üzerine düşen görevi layıkıyla yerine getirmektedir. Bilimsel başarılarıyla uluslararası alanda emin adımlarla yürüyen üniversitemiz ile ilgili sosyal medya paylaşımlarındaki yanlış, yanıltıcı ve yönlendirici içeriklere yer verilmesi talihsizlik olarak değerlendirilmektedir. Bu itibarla üniversitemizin kurumsal bilgilendirmesi dışında, farklı mecralarda paylaşılan bilgilere itibar edilmemelidir."