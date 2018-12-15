Dicle Nehri'nde su seviyesi azaldı, tehlike sürüyor

Canan ALTINTAŞ- Serdar SUNAR/DİYARBAKIR, (DHA)- DİYARBAKIR\'ın Eğil ilçesindeki Dicle Barajı\'nda, yağış nedeniyle artan fazla suyun tahliyesi için dolusavaktaki açılmaya çalışılan radyal kapağının kazara kopması sonucu Dicle Nehri\'nde dün artan su seviyesi bugün azaldı ancak tehlikenin sürdüğü bildirildi.

​Bölgede son günlerde etkili olan aşırı yağış nedeniyle Dicle Barajı\'ndaki fazla suyun Dicle Nehri\'ne tahliyesi amacıyla dolusavaktaki 3 radyal kapaktan açılmaya çalışılan biri, perşembe günü saat 18.30 sıralarında kazara yerinden koptu. Devlet Su İşleri Müdürlüğü\'nce verilen bilgi üzerine bölgeye tedbir amaçlı itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Eğil, Yenişehir, Sur, Çınar ve Bismil ilçelerinde de belediye ve cami hoparlörleri aracılığıyla yerleşim yerlerinde bulunan vatandaşlar uyarılarak, nehir yatağından uzak durmaları istendi.

Dün su seviyesinin 4 metre yükselmesiyle UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi\'ndeki Hevsel Bahçeleri ile tarihi On Gözlü Köprü çevresindeki iş yerlerini su bastı. Bugün su seviyesinin bir miktar düştüğü gözlenirken, yetkililer tahliyesi süren su nedeniyle oluşabilecek tehlikenin sürdüğünü belirtti. AFAD ve diğer görevlilerin, nehir kıyısı çevresindeki bekleyişi sürüyor.

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