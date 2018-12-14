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Dicle Nehri'nde su 4 metre yükseldi, Hevsel Bahçeleri'ni su bastı (3)

GECE BEKÇİLERİNİ SU ALTI EKİPLERİ KURTARDI Diyarbakır'ın Eğil ilçesindeki Dicle Barajı'nda, yağış nedeniyle artan fazla suyun tahliyesi için dolusavaktaki açılmaya çalışılan radyal kapağın kazaen kopması sonucu Dicle Nehri'ndeki su seviyesi 4 metre yüksel

14 Aralık 2018 20:57

GECE BEKÇİLERİNİ SU ALTI EKİPLERİ KURTARDI
Diyarbakır\'ın Eğil ilçesindeki Dicle Barajı\'nda, yağış nedeniyle artan fazla suyun tahliyesi için dolusavaktaki açılmaya çalışılan radyal kapağın kazaen kopması sonucu Dicle Nehri\'ndeki su seviyesi 4 metre yükselirken, Yenişehir ilçesi Eser Mahallesi\'ndeki firmada gece bekçisi olarak çalışan 2 kişi, bulundukları yerde mahsur kaldı. İtfaiye Daire Başkanlığı\'na haber veren bekçiler, bulundukları yerden botlarla alındı. Can yeleği de giydirilen gece bekçileri, itfaiyenin su altı kurtarma ekiplerine teşekkür etti.

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