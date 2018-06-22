Dicle Nehri'nde jet-ski turu

Arif ARSLAN/BATMAN, (DHA)- BATMAN\'ın tarihi Hasankeyf ilçesinin içinden geçen Dicle Nehri üzerinde jet- ski turları düzenleyen Mehmet Yıldız, \"Bayram tatilinde çok ilgi oldu. Deniz bisikletleri de getireceğiz\" dedi.

Hasankeyf ilçesinin içinden geçen Dicle Nehri\'nde yapılan jet- ski turları ilgi görmeye devam ediyor. Mehmet Yıldız, Adana\'dan 15 bin liraya satın aldığı jet-ski ile Ramazan Bayramı süresince nehirde başlattıkları turlara ilginin her geçen gün artığını söyledi.

Mehmet Yıldız, \"Dicle Nehri\'nin derin bölgelerinde jet-ski ile vatandaşlarımıza tur attırıyoruz. 5 dakikalık tur ücretimiz 30 lira. Jet-ski sayısını yakında ikiye çıkaracağız. Deniz bisikleti de getireceğiz. Havalar ısındıkça müşterilerimiz artıyor. Günde 30 - 40 kişi jet-ski ile Dicle\'de turluyor\" diye konuştu.



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