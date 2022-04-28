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Çevre

Dicle Nehri'nde binlerce balık öldü

Diyarbakır’da 2020-2021 yıllarında gerçekleşen toplu balık ölümlerine bu yıl da rastlandı

28 Nisan 2022 12:19

Dicle Nehri'nde binlerce balık henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı öldü. Su yüzeyini kaplayan balıkların görüntüsü tedirginlik yaşattı.
Diyarbakır’da 2020-2021 yıllarında gerçekleşen toplu balık ölümlerine bu yıl da rastlandı. Dicle Nehri'nde binlerce balık sebebi bilinmeyen bir nedenle öldü. 
Sur ilçesine bağlı Sarılar Mahallesinden geçen Dicle Nehri'nin bulunduğu alanda ölen binlerce balık, su yüzeyini kapladı.
Mahalle sakini Veysi Aslan, aynı yerde 2 yıl önce de balık ölümleri olduğunu anımsattı. Bu senede balık ölümleri olunca şaşırdıklarını belirten Aslan, “Dün etkili olan yağışlardan mı? Ya da başka bir nedenden mi? Bilmiyoruz. Ama yetkililerin gelip burada inceleme yapmaları gerekmektedir. İnsan sağlığı açısından zararlı olabilir” dedi. (İHA)
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