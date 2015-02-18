T24 LogoT24 Logo
Çevre

Dicle Nehri 'dere' statüsüne alındı, kıyı çizgisi yapılaşmaya açılıyor!

Dicle Vadisi Çevre ve Şehircilik Bakanlığının onayıyla 2013 yılında, 'yapı rezerv alanı' ilan edilerek, yapılaşmanın önü açılmak istenmişti

18 Şubat 2015 13:22

Daha önce yapı rezerv alanı ilan edilen ve tarım arazisi statüsünden çıkarılan Dicle Vadisi’nde şimdi de Dicle Nehri üzerindeki HES ve baraj projelerinden dolayı debisi düştüğü için dere statüsüne alındı. Vadi artık daha rahat imara açılacak. Son değişiklik ile nehrin kıyı kenar çizgisine 50 metre mesafeye kadar yapı inşa edilebilecek. Vadi daha önce yapı rezerv alanı ilan edilmiş ve ardından tarım arazisi statüsünden çıkarılmıştı.

Dicle Vadisi’nden geçen Dicle Nehri’nin çıkış noktasından Bismil ilçe sınırlarına kadar olan kısmı, “nehir” statüsünden “dere” statüsüne alındı. Nedeni ise, nehrin çıkış noktasına kurulu bulunan Kralkızı ve Dicle hidroelektrik barajlarının nehrin debisini düşürmesi. Diyarbakır kent merkezinden geçen bölümünü de kapsayan yaklaşık 60 kilometrelik kısım, bu sebepten dolayı artık dere oldu. 

 

Yapılaşmaya açıldı

 

DİHA’nın haberine gçre, bu statü değişikliği de Dicle’nin şehir içinde kalan bölgesi olan Dicle Vadisi’nin “kıyı hakkı”ndan mahrum bırakılmasına yol açıyor. Yani nehrin 60 kilometrelik bu bölümünün kıyı şeridinde 50 metreye kadar yapı inşa edilebilecek.

Bu değişiklik, DSİ 10. Bölge Müdürlüğünün Orman ve Su İşleri Bakanlığına yazdığı yazıya verilen yanıtla ortaya çıktı. Bakanlık, 3 Şubat 2015 tarihinde verdiği yanıtta, nehrin söz konusu bölümün “Kıyı Kanunu Uygulanmasına Dair Yönetmelik” ekindeki akarsuların “nehir” tanımına girmediği dolayısıyla “dere” statüsünde sayıldığı kaydedildi.

 

Dicle Vadisi zaten tehdit altında

 

Dicle Vadisi Çevre ve Şehircilik Bakanlığının onayıyla 2013 yılında, “yapı rezerv alanı” ilan edilerek, yapılaşmanın önü açılmak istenmişti. Bu karara tepkiler devam ettiği sırada ise İl Toprak Koruma Kurulu, vadideki 7 bin dönümlük alanı “tarımsal” nitelikten çıkarmıştı.

Ancak HES projeleri durduruldu ve mahkeme tarafından da “yapı rezerv alanı” kararına ilişkin iptal kararı verildi. İl Toprak Koruma Kurulunun alanın tarım arazisi niteliğinden çıkarılması yönündeki kararı hâlâ Bakanlık'ta bekliyor.

 

ETİKETLER

dicle nehridicle vadisihesimaryapıhaber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Suudi Arabistan'a kar yağdı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Bakan Selçuk: Asgari ücret jestimiz 75 lira...

İran, Ukrayna uçağını düşürdüğünü açıkladı: Kazara vuruldu...

Yavaş: Ankara Büyükşehir Belediyesi'ndeki ihalelerin FETÖ bağlantıları konusunda elimizde en...

Marmara'da 4.8 büyüklüğünde deprem: İstanbul ve çevre illerde hissedildi...

Ziraat Bankası'ndan krediyi aldı, konkordato ilan etti...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24