Dicle için 5 yıl hapis istemi

Kapatılan DEP'in eski milletvekili Hatip Dicle'nin "terör örgütünün propagandasını yaptığı" iddiasıyla yargılandığı davada, 1 yıldan 5 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

Ankara 11. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın bugünkü duruşmasına, Dicle'nin avukatı Levent Kanat katıldı. Cumhuriyet Savcısı Kubilay Taştan, esas hakkındaki görüşünü mahkemeye sundu.

Savcı Taştan, sanık Dicle'nin, 23 Ekim 2007 tarihinde, Türk Silahlı Kuvvetlerince, terör örgütü PKK'ya karşı düzenlenen operasyonlar nedeniyle özel bir haber ajansına yaptığı açıklamada, "Bu ateşkes fiilen geçersiz hale geldi, ordu operasyonları durdurmadığı takdirde onlar da meşru müdafaa haklarını kullanırlar" şeklinde sözler sarf ettiğini anımsattı.

"Dicle'nin, kamuoyuna yansıyan söz konusu beyanları ile terör örgütü PKK'nın propagandasını yaptığını" ifade eden Taştan, sanık Dicle'nin, 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu'nun 7/2. maddesi uyarınca 1 yıldan 5 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti. Savcı Taştan ayrıca Dicle hakkında, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun, "belli hakları kullanmaktan yoksun bırakılmayı" düzenleyen 53. maddesinin uygulanmasını da istedi.

Hatip Dicle'nin avukatı Kanat, iddia makamının esas hakkındaki görüşüne katılmadıklarını belirterek, savunma için süre talebinde bulundu. Mahkeme Başkanı Hasan Şatır, avukat Kanat'a esas hakkındaki savunmasını hazırlaması için süre verildiğini, bu nedenle duruşmanın ertelendiğini açıkladı.