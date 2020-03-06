Dicle Fırat Gazeteciler Derneği: Türkiye'de 100'ün üzerinde gazeteci cezaevinde

Dicle Fırat Gazeteciler Derneği (DFG), 'Gazetecilere Yönelik Hak İhlaleri' şubat ayı raporunu yayımladı. Rapora göre Türkiye'de en az 100'ün üzerinde gazeteci cezaevinde bulunurken, 6 gazeteciye para veya hapis cezası verildi.
DFG'nin gazetecilere yönelik hak ihlallerine raporuna göre, şubat ayında 12 gazeteci gözaltına alınırken, 1 gazeteci ise tutuklandı. Rapora göre, şubat ayında 2 gazeteci hakkında soruşturma açıldı, 6 gazeteciye ceza verildi, 3 gazeteci ise saldırıya uğradı.
Raporda 71 gazetecinin yargılaması devam edildiği kaydedilirken, Türkiye'deki tek kadın haber ajansı olan Jinnews'e idari tedbir kararıyla 9'uncu kez erişime engeli getirildiği belirtildi.
Şubat ayında 6 gazeteci cezalandırıldı. Cezalandırılan gazeteciler şöyle:
- Gazeteci Emre Orman hakkında açılan davanın ilk duruşması İstanbul 34. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü. Kendisine ait olmayan sosyal medya hesabında yapılan paylaşımlar nedeniyle yargılanan Orman'a 1 yıl 6 ay hapis cezası verildi.
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- Kapatılan Zaman gazetesinin eski Konya temsilcisi Şirin Kabakcı’nın 'terör örgütü üyeliği, basın yoluyla hakaret' ve 'gizliliğin ihlâli' suçlamalarıyla yargılandığı davanın dokuzuncu duruşması İstanbul 35. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü. Duruşma sonunda hükmünü açıklayan mahkeme, Kabakcı’ya 'örgüt üyeliği' suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası verdi. 'Gizliliği ihlâli' suçundan beraat kararı veren mahkeme, “basın yoluyla hakaret” suçundan ise dosyanın ayrılmasına hükmetti.
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- Elazığ’da 17 yaşındaki bir çocuğun cinsel istismara maruz bırakılmasını haberleştiren Oda TV Sorumlu Haber Müdürü Barış Terkoğlu, 'soruşturmanın gizliliğini ihlal ettiği' gerekçesiyle 6 bin 80 TL para cezasına çarptırıldı.
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- Gazeteci Sultan Çoban, Facebook üzerinden yaptığı bir paylaşım nedeniyle 'örgüt propagandası yapmak' iddiasıyla yargılandığı davada 1 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.
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- Gazeteci Faruk Arhan’ın Twitter paylaşımları nedeniyle 'Cumhurbaşkanına hakaret' suçlamasıyla yargılanıp yerel mahkemede beraat ettiği dosyanın ikinci istinaf duruşması İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 3. Ceza Dairesinde görüldü. Heyet, ilk derece mahkemesi tarafından verilen beraat kararını bozdu, Faruk Arhan’ı 1 yıl 2 ay 17 gün hapis cezasına çarptırdı.
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- Kapatılan Özgür Gündem gazetesinde bir günlük 'Nöbetçi Yayın Yönetmenliği' yaptığı için yargılanan yönetmen Veysi Altay’a 1 yıl 3 ay hapis ve 6 bin lira para cezası verildi.