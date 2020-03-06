Dicle Fırat Gazeteciler Derneği: Türkiye'de 100'ün üzerinde gazeteci cezaevinde

Dicle Fırat Gazeteciler Derneği (DFG), 'Gazetecilere Yönelik Hak İhlaleri' şubat ayı raporunu yayımladı. Rapora göre Türkiye'de en az 100'ün üzerinde gazeteci cezaevinde bulunurken, 6 gazeteciye para veya hapis cezası verildi.

DFG'nin gazetecilere yönelik hak ihlallerine raporuna göre, şubat ayında 12 gazeteci gözaltına alınırken, 1 gazeteci ise tutuklandı. Rapora göre, şubat ayında 2 gazeteci hakkında soruşturma açıldı, 6 gazeteciye ceza verildi, 3 gazeteci ise saldırıya uğradı.

Raporda 71 gazetecinin yargılaması devam edildiği kaydedilirken, Türkiye'deki tek kadın haber ajansı olan Jinnews'e idari tedbir kararıyla 9'uncu kez erişime engeli getirildiği belirtildi.

Şubat ayında 6 gazeteci cezalandırıldı. Cezalandırılan gazeteciler şöyle: