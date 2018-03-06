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Ekonomi

Dicle Elektrik'ten borçlu çiftçilere blokaj uyarısı

İSTANBUL, (DHA)- DİCLE Elektrik Dağıtım, 2017 yılında tarımsal sulama amacıyla kullanılan elektriğe ait borcu bulunan Çiftçi Kayıt Sistemi’ne (ÇKS) kayıtlı çiftçileri, blokaj uygulamasından dolayı sıkıntı yaşamamaları için, borçlarını bir an önce ödemeler

06 Mart 2018 14:07

İSTANBUL, (DHA)- DİCLE Elektrik Dağıtım, 2017 yılında tarımsal sulama amacıyla kullanılan elektriğe ait borcu bulunan Çiftçi Kayıt Sistemi’ne (ÇKS) kayıtlı çiftçileri, blokaj uygulamasından dolayı sıkıntı yaşamamaları için, borçlarını bir an önce ödemeleri konusunda uyarılarda bulundu.

Dicle Elektrik Dağıtım’dan yapılan açıklamada, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’nın önceki yıllarda da yayınlanan 2017/47 sayılı ‘Tarımsal sulamaya ilişkin elektrik borcu bulunan çiftçilere bu borçları ödeninceye kadar 2017 üretim sezonuna ait fark ödemesi desteklemesi yapılmamasına ilişkin uygulama tebliğine’ dikkat çekildi.

Açıklamada, 2017 yılında Diyarbakır, Şanlıurfa, Mardin, Batman, Siirt ve Şırnak illerinde tarımsal amaçlı sulamada kullanılan elektrikten kaynaklanan borç için, 2017 yılında fark ödemesine konu ürünlerde çiftçinin alacağı destek ödemelerine, ödeme zamanında bloke konulmasını içeren tebliğden etkilenmek istemeyen çiftçilerin elektrik borcu konusunda duyarlı olmaları istendi.

BLOKE KONULAN ÇİFTÇİ SAYISI 48 BİN 181

Dicle Elektrik Dağıtım açıklamasında, sorumluluk bölgesindeki illerde Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’nın söz konusu tebliğinin kapsamına giren çiftçi sayısının 48 bin 181 olduğu bildirildi. 2017 yılına ait tarımsal sulamadan kaynaklı elektrik borcundan dolayı destekleme primlerine bloke konulan çiftçi sayısı bakımından ilk sırayı Şanlıurfa alırken Mardin ve Diyarbakır da bu sırayı takip ediyor.

Dicle Elektrik tarafından yapılan açıklamada, geçtiğimiz yılki tarımsal sulama dönemine ait olan elektrik borcunu bir defada ödeyen çiftçilerin blokesinin hemen kaldırılacağı, borcunun desteklemesinden kesilmesini isteyen çiftçilerin blokesinin ise destekleme ödemesi hesapları virman işlemlerinden ötürü 2-3 gün içerisinde kaldırılacağı bildirildi.

 Açıklamanın son bölümünde ise, tarımsal sulamada her yıl yaklaşık 1.6 milyar lira tutarında elektrik enerjisinin bedeli ödenmeden kullanıldığının altı çizilerek, sürdürülebilir hizmet ve kesintisiz, kaliteli enerji arzı için söz konusu borçların ödenmesinin büyük önem taşıdığına da dikkat çekildi.

(FOTOĞRAF)

 

 

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