T24 LogoT24 Logo
Gündem

Dicle Elektrik'in 60 bin liralık ödüllerine son başvuru 30 Nisan   

İSTANBUL, (DHA)-Dicle Elektrik Dağıtım tarafından kayıt dışı elektrik kullanımı ve israfa karşı gençlere söz hakkı vermek için başlatılan toplam 60 bin liralık ödüllü yarışmaya başvurular 30 Nisan 2018 Pazartesi günü sona erecek

17 Nisan 2018 15:44

İSTANBUL, (DHA)-Dicle Elektrik Dağıtım tarafından kayıt dışı elektrik kullanımı ve israfa karşı gençlere söz hakkı vermek için başlatılan toplam 60 bin liralık ödüllü yarışmaya başvurular 30 Nisan 2018 Pazartesi günü sona erecek.

Merkezi Diyarbakır\'da bulunan Dicle Elektrik İsrafa Karşı En İyi Mesaj ve Afiş Tasarımı\' yarışması düzenliyor. Şirketin \'Enerji Verimliliği Haftası’nda duyurduğu ve liseli öğrencilerin katılımına açık olan yarışmada birinciye ailesiyle bir haftalık tatil ve lise eğitimi boyunca devam etmek üzere her yıl için 5 bin liralık burs, yine lise eğitimi boyunca devam etmek üzere ikinciye her yıl için 5 bin liralık, üçüncüye ise her yıl için 3 bin 500 liralık eğitim bursu verilecek. Yarışmada ödüle hak kazanarak ilk üçe girenlere verilecek toplam eğitim bursu, kazananların lisenin ilk sınıfında olmaları durumunda 55 bin lirayı bulacak, tatille birlikte toplam ödül tutarı 60 bin liraya yaklaşacak.

KAÇAK ELEKTRİK KULLANIMINA KARŞI EN İYİ MESAJ VE AFİŞ BELİRLENECEK

Dicle Elektrik tarafından başlatılan Kaçak Elektrik ve İsrafa Karşı En İyi Mesaj ve Afiş Tasarımı Yarışması’na başvuranlar, kaçak elektrik kullanımına karşı kendi mesajını belirledikten sonra, mesaja uygun bir afiş tasarımını, başvuru belgesiyle birlikte doldurarak Dicle Elektrik’in ilan ettiği başvuru adreslerine gönderecek veya şirketin internet sitesi üzerinden dijital olarak yükleyebilecek. Söz konusu yarışmaya gençlerin katılımını desteklemek amacıyla şirketin hizmet verdiği iller olan Diyarbakır, Şanlıurfa, Mardin, Batman, Siirt ve Şırnak’ta Valiliklerin yanı sıra belediyeler ve milli eğitim müdürlükleri de duyuru desteği sağladı.

EĞİTİM BURSU VE AİLECE TATİL ÖDÜLLÜ YARIŞMA

   Yarışma ile ilgili başvuru ve katılım koşullarına ilişkin detaylar  Dicle Elektrik’e ait sosyal medya hesapları Twitter ve Facebook\'un yanı sıra şirketin resmi web sitesi www.dicleelektrik.com.tr sayfasından paylaşılıyor. Sadece liselerde okuyan ve eğitim durumunu kanıtlayanlara açık olan yarışmada kazananlar 19 Mayıs tarihinde açıklanacak. Birinci seçilecek öğrenci isterse ödül olarak kazanacağı ailesiyle bir haftalık tatili önümüzdeki yaz tatilinde kullanabilecek.

(FOTOĞRAF-DHA)

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

DHADicle Elektrik DağıtımNisanPazartesiMerkezi DiyarbakırDicle ElektrikKarşı EnMesajAfiş TasarımıVerimliliği HaftasındaYarışmadaKAÇAK ELEKTRİK KULLANIMINA KARŞI ENVE AFİŞ BELİRLENECEK Dicle ElektrikKaçak

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

Gazeteci Sedat Ergin değerlendirdi: İdlib'de senaryolar bölünmeyi işaret ediyor...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İdlib'de şehit sayısı 8'e yükseldi...

Ziya Selçuk, tartışma yaratan kitap konusunda Milli Eğitim Bakanlığı'yla zıt...

Erdoğan'a ihtarname çekmek istedi; noterde gözaltına alındı...

Erdoğan'dan İdlib açıklaması: 1 milyon insan sınırımıza geliyor, gelecek bu...

Anayasa Mahkemesi’nden ‘tahliye’ kararlarına direnen mahkemelere tarihi uyarı: Göreviniz yetki...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24