Dicle Elektrik: Elektrik borcunu ödemeyenler algı yaratma peşinde

İSTANBUL, (DHA)- GÜNEYDOĞU ve Doğu Anadolu\'da faaliyet gösteren Dicle Elektrik Dağıtım Şirketi, Şanlıurfa\'da Çiftçi Kayıt Sistemi’ne (ÇKS) kayıtlı olup sulu tarım yapan, 30 bin 600 çiftçiden 16 bin 231’inin borçlarını düzenli ödediği, geri kalanların ise borçlarını çeşitli nedenlerle ödemediğini açıkladı.

Elektrik borçlusu 14 bin 369 çiftçiden 3 bin 653’ünün borcunu 2 yıldan fazla süredir ödemediklerini belirten Dicle Elektrik yetkilileri yaptıkları açıklamada “Elektrik borcu olanlar, şirketten şikayet ederek dikkatleri borçlarına değil, şirkete yönlendirmeye çalışıyor” dedi.

Şirketten yapılan açıklamada şöyle:

\"Türkiye genelinde tarımsal sulamada kullanılan elektrik enerjisinin yaklaşık yarısı Dicle Elektrik Dağıtım bölgesinde kullanılıyor. 53 bin kayıtlı çiftçisi bulunan Şanlıurfa ise, tarımsal sulamada tek başına bazı dağıtım bölgelerinin toplam tüketiminden daha fazla enerji tüketiyor. Özelleştirmenin gerçekleştirildiği 2013’te tarımsal alanda kullanılan yıllık 5 milyar kilowatt elektriğin yaklaşık yüzde 92’si kayıt dışı iken, Dicle Elektrik Dağıtım tarafından gerçekleştirilen yatırımlar ve sahada yapılan mücadele sayesinde bu oran her yıl sürekli olarak azalıyor.

\"KAÇAK AZALDI, BORÇ SORUNU BAŞLADI\"

Yatırımlarla enerji kalitesi artarken, borcunu ödeyen çiftçiler daha kaliteli enerji alarak verimini ve kazancını artırdı. Dicle Elektrik’in kayıt dışı kullanımı önleyen teknolojisi ve yatırımları sayesinde kayıt dışı tüketim yapamayan çiftçiler elektrik borcunu ödememeye başladı.\"

Bölgelerdeki kayıtlı çiftçilerin yaklaşık yüzde 50’sinin elektrik borçlarını kasıtlı olarak ödemediğini ve bu kesimin Dicle Elektrik’in tüm çözüm önerilerini de ısrarla reddettiği ifade edilen açıklamanın devamında şöyle denildi:

“Kendilerini medyaya ve topluma sürekli olarak mağdur gibi lanse etmeye çalışan bir çok borçlu çiftçi bu konuda işini düzgün ve sorumlu yapan diğer çiftçileri örnek almalı. Bir yanda borcunu ödeyen ve sorun yaratmayan yüzde 50’lik bir çiftçi kesimi varken, diğerlerinin belli bir algı yaratmak üzere girdiği çabayı iyi niyetli bulmuyoruz.

\"BORCUNU ÖDEMEYENLERİN ŞİKAYETİ MANİDAR\"

Şanlıurfa’da, elektrik şirketinden en çok, ödenmemiş elektrik borcu bulunan bazı çiftçileri şikayet ediyor. Oysa bu durumdan en fazla elektrik borcunu düzenli ödeyerek sorumluluklarını yerine getiren çiftçiler zarar görüyor. Dicle Elektrik ile hiçbir sorunu bulunmayan çiftçiler, kayıt dışı kullanım veya borç ödememe gibi nedenlerle haklarının gasp edilmesine müsaade edilmemesini talep ediyor.

\"BORÇLULAR HAKKINDA YASAL SÜREÇ BAŞLATILACAK\"

Dicle Elektrik Dağıtım, şirketin hakları kadar borcunu düzenli ödeyen müşterilerin de hak ve hukukunu korumakta kararlı. Yasa ve yönetmeliklerde borçlu elektrik kullanıcıları hakkındaki hükümler çok açık ve net. Bugüne kadar müşterilerimizin mağdur olmaması için yasa ve yönetmeliklerin bize verdiği birçok yetkiyi gereği gibi kullanmadık, esnek davrandık. Ancak gelinen noktada bu yetkilerimizi en etkili biçimde kullanmakta kararlıyız. Bu çerçevede borcunu ödemeyen ve ödememekte ısrar eden abonelerin hem elektrikleri kesilecek, hem de haklarında gerekli yasal süreçler başlatılacaktır. Bunun bir örneği yakın zamanda Mardin’de yaşandı.’’

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