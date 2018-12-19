Dicle Barajı'nda kopan kapağın yerine yenisi takıldı

Ahmet ÜN/ EĞİL (Diyarbakır), (DHA) - DİYARBAKIR\'ın Eğil ilçesindeki Dicle Barajı\'nda, aşırı yağış nedeniyle artan suyun tahliyesi için açılmaya çalışılırken kopan kapağın yerine yenisi takıldı.

Dicle Barajı\'nın bir kapağı, 13 Aralık akşamı aşırı yağış nedeniyle artan fazla suyun tahliyesi için açılmaya çalışılırken koptu. Yeni kapak yerleştirilmesi için baraj gölünde bulunan 270 milyon metreküp suyun tahliye edilmesi beklenildi. Önceki gün 7 TIR ile Ilısu Barajı\'ndan 210 ton ağırlığındaki yeni kapak getirildi. Suyun tamamen tahliye edilmesinin ardından yapılan çalışmayla kapak bugün yerine takıldı.

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