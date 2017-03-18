T24 LogoT24 Logo
Spor

Dick Advocaat, sezon sonu ayrılıyor

Fenerbahçe'nin Konyaspor'a yenildiği maçın ardından Dick Advocaat'tan açıklama geldi

18 Mart 2017 01:46

Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında Fenerbahçe, Atiker Konyaspor'a 3-2 mağlup oldu. Maçın ardından konuşan Fenerbahçe Teknik Direktörü Dick Advocaat, sezon sonu ayrılacağını açıkladı. 

Maçın ardından yayıncı kuruluşun canlı yayınına katılan ve sezon sonu Fenerbahçe'den resmen ayrılacağını açıklayan Advocaat şu ifadeleri kullandı:

Yine kalemizde çok basit goller gördük. Bu seviyede yediğimiz bu goller inanılmaz. 3-3'ü yakalayacak pozisyonlar bulduk son dönemde. Ama 60-65 dakikalık bölümde yeterince iyi değildik. Ligde daha yüksek sıralamada olmamız gerekiyordu. Sadece oyuncular değil, teknik heyet de izinde gibiydi, biz de kaybettik. Sezon sonunda buradan ayrılacağım. Bu kararı aldım ve açıklamakta bir sorun görmüyorum. Ben almasam bu kararı, yönetim alacaktı.

Mesleğe de son noktayı koyuyorum. Fenerbahçe son takımım olacak."

Aykut Kocaman'dan açıklama

 

Fenerbahçe’yi deplasmanda 3-2 mağlup eden Atiker Konyaspor’da Teknik Direktör Aykut Kocaman maç sonunda karşılaşmayı değerlendirdi. 

Fenerbahçe’ye geri dönüp dönmeyeceği ile ilgili olarak yapılan yorumları yanıtlayan Kocaman, “Bugün bu tarz sorulara cevap vermeye gerek yok. Benim Konyaspor’la daha 1 yıl sözleşmem var. Evet bir takım gelişmeler oldu, bu gelişmelerin sonucunda bir değerlendirme yapma ihtiyacı duydum. Bundan sonrasını Allah bilir. Tekrar buralara gelmek istemiyorum. Verilecek çok net bir yanıt yok. Ama dediğim gibi, şu anda sözleşmem var ve devam ediyorum. Sezon sonunda kulübümle görüşeceğim. Tabii bu benim görüşüm. Diğer taraftan da Konyaspor yönetiminin de tutumu önemli. Belki farklı bir tutumla gelecekler ve benim de takımdaki geleceğim bu yönde gelişecek” 

ETİKETLER

Dick Advocaatfenerbahçe

İlgili Haberler

Fenerbahçe kâbusu yaşıyor; zirve ile arasında dev fark

Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında Fenerbahçe, Atiker Konyaspor'a 3-2 mağlup oldu

Fenerbahçe taraftarından Ali Koç tezahüratı

Fenerbahçe'nin, Atiker Konyaspor'a 3-2 maçta tribünlerden yönetim istifa sesleri yükseldi

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kılıçdaroğlu: Asıl muhafazakâr bizdik, yıllar yılı değişmemek için direndik...

Ekrem İmamoğlu: 100 bin insan dava açsa Kanal İstanbul'u yapabilecek...

Cumhuriyet gazetesi: Bakan Berat Albayrak'ın Kanal İstanbul güzergâhında arazisinin olduğu...

Murat Yetkin yazdı: Erdoğan Berlin’den neden erken ayrıldı?...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24