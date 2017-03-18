Fenerbahçe taraftarından Ali Koç tezahüratı

Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında Fenerbahçe, Atiker Konyaspor'a 3-2 mağlup oldu. Fenerbahçe'nin 72. dakikada Moussa Sow'la bulduğu golün ardından sarı-lacivertli tribünlerden istifa sesleri yükselmeye başladı. Tribünler, "Ali Koç başkan, Fenerbahçe şampiyon" sesleriyle inledi.

Sezonun ikinci yarısında iç sahada oynanan bütün maçlarda yönetimi protesto eden Fenerbahçeli taraftarlar, Konyaspor mücadelesinde de yönetimi istifaya çağırdı.

Özellikle karşılaşmanın ikinci yarısında yönetim aleyhine tezahüratlarını sürdüren taraftarlar, Moussa Sow’un 72. dakikada attığı golün ardından protestolarına devam etti ve Ali Koç tezahüratları yaptı. Tribünlerden “Ali Koç başkan, Fenerbahçe şampiyon” sesleri yükseldi.