Dick Advocaat'ın yeni yardımcısı Dirk Kuyt

Bir dönem Fenerbahçe'de de forma giyen Dirk Kuyt, Feyenoord Teknik Direktörü Dick Advocaat'ın yardımcısı oldu.

Fenerbahçe'nin eski futbolcularından Dirk Kuyt'ın yeni adresi belli oldu. Dirk Kuyt, Feyenoord Teknik Direktörü Dick Advocaat'ın yardımcılığına getirdi.

Geçen hafta açıklamalarda bulunan Dirk Kuyt, Steven Gerrard'ın Liverpool'un başına geçeceği iddialarına ilişkin olarak, "Onunla çok iyi anlaşıyorum ve hala zaman zaman birbirimizle iletişime geçiyoruz. Liverpool'un başına geçtiğinde yardımcısı olmamı isterse bunu çok isterim." diye konuşmuştu.