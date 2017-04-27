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Spor
BBC Türkçe

Dick Advocaat Hollanda teknik direktörü oluyor, yardımcısı da Ruud Gullit"

İddianın sahibi, Hollanda'nın De Telegraaf gazetesi

27 Nisan 2017 13:12

Hollanda'nın De Telegraaf gazetesi, Fenerbahçe Teknik Direktörü Dick Advocaat'ın Hollanda'nın başına geçeceğini yazdı. Gazeteye göre Advocaat'ın yardımcısı ve "sağ kolu" eski ünlü futbolcu Ruud Gullit olacak.

De Telegraaf, Hollanda Futbol Federasyonu'nun (KNVB), Advocaat ve Gullit'in sözleşmelerini hazırladığını yazdı.

Resmi açıklama ile birlikte Fenerbahçe Teknik Direktörü Advocaat, üçüncü kez Hollanda Milli Takımı'nın başına geçecek.

62 yaşındaki Advocaat, 1992-1994 ve 2002-2004 yılları arasında Portakalları çalıştırmıştı.

Türkiye liglerindeki maçlar nedeniyle Advocaat'ın 4 Haziran'a kadar İstanbul'da kalması gerekiyor.

De Telegraaf gazetesine göre, Advocaat'ın 31 Mayıs'ta Hollanda'nın Fas ile oynayacağı hazırlık maçında takımının başında sahaya çıkabilmesi için, Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'ın özel izni gerekecek.

Hollanda'nın geçen ay Dünya Kupası grup eleme maçında Bulgaristan'a 2-0 yenilmesi üzerine Teknik Direktör Danny Blind'in görevine son verilmişti.

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