Dick Advocaat eski takımına geri döndü

Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Dick Advocaat, Hollanda Eredivisie ekiplerinden Sparta Rotterdam'ın başına geçti. 70 yaşındaki deneyimli çalıştırıcı sezon sonuna kadar takımda görev yapacak.

Son olarak Advocaat, Hollanda Milli Takımı’nı çalıştırmış ancak ülkesinin 2018 Dünya Kupası’na katılmasını sağlayamamıştı. Rotterdam Advocaat’ın takımın başına geçtiğini ise resmi internet sitesinden duyurdu. Kulüp ayrıca Fred Grim ve Cor Pot’un deneyimli teknik adamın yardımcılıklarını yapacaklarını da ifade etti.

1980-1982 yılları arasında Sparta Rotterdam forması giyen Advocaat eski kulübüne de geri dönmüş oldu.

Sparta Rotterdam, düşme potasında ve 11 puanla sondan 2’nci sırada yer alıyor.