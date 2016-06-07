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Leonardo DiCaprio Mevlana'yı mı oynayacak?

David Franzoni'nin Mevlana’nın hayatıyla ilgili bir film için metin yazmaya başlayacağı gündeme geldi

07 Haziran 2016 19:40

Gladyatör filminin de senaryo yazarlarından olan David Franzoni'nin Mevlana’nın hayatıyla ilgili bir film için metin yazmaya başlayacağı gündeme geldi. Filmde oynayabilecek aktörler arasında Leonardo DiCaprio'nun da adı geçiyor.

Guardian gazetesinin haberine göre, Metin yazarı Franzoni, gazeteye verdiği demeçte Mevlana için "Shakespeare gibi biri. Olağanüstü bir yeteneği ve içinde yaşadığı toplum için olağanüstü önemi var. Böyle kişiler her zaman incelenmeye değer" dedi.

Guardian gazetesi Mevlana’yı, "Gençliğinde, Moğol istilasından kaçmak için bugünkü Afganistan'da bulunan memleketinden kaçmak zorunda kalan bu öğretmen ve Sufi şair Bağdat, Mekke ve Şam'a gittikten sonra ailesi ile Konya'ya yerleşiyor ve geç yaşa kadar yaşamış" diyerek tanıttı.

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