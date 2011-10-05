DiCaprio dedikoducu kızdan ayrıldı!

T24 - Örnek çift olarak gösterilen Hollywood yıldızı Leonardo DiCaprio ve sevgilisi Blake Lively'nin birlikteliği sadece 5 ay sürdü.



ntvmsnbc'nin, Amerikan magazin sitesi US Weekly'e dayandırdığı habere göre, Titanic filminin ünlü oyuncusu DiCaprio ile "Gossip Girl" dizisinin oyuncusu ayrıldıklarını dün resmen açıkladı.

İkili bundan sonra arkadaş olarak kalmaya ise devam edecekler. Çiftin ayrılık nedeni ise henüz bilinmiyor.

Leonardo DiCaprio ve Blake Lively çifti geçtiğimiz mayıs ayında Cannes Film Festivali sırasında birlikte olduklarını açıklamışlardı.







