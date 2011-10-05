T24 LogoT24 Logo
Magazin

DiCaprio dedikoducu kızdan ayrıldı!

Örnek çift olarak gösterilen Hollywood yıldızı Leonardo DiCaprio ve sevgilisi Blake Lively'nin birlikteliği sadece 5 ay sürdü.

05 Ekim 2011 03:00

T24 - Örnek çift olarak gösterilen Hollywood yıldızı Leonardo DiCaprio ve sevgilisi Blake Lively'nin birlikteliği sadece 5 ay sürdü.
 
ntvmsnbc'nin, Amerikan magazin sitesi US Weekly'e dayandırdığı habere göre, Titanic filminin ünlü oyuncusu DiCaprio ile "Gossip Girl" dizisinin oyuncusu ayrıldıklarını dün resmen açıkladı.

İkili bundan sonra arkadaş olarak kalmaya ise devam edecekler. Çiftin ayrılık nedeni ise henüz bilinmiyor.

Leonardo DiCaprio ve Blake Lively çifti geçtiğimiz mayıs ayında Cannes Film Festivali sırasında birlikte olduklarını açıklamışlardı.



ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ertuğrul Özkök: Cem Yılmaz 1999 yılında penis küçültme ameliyatı olmuş...

100 yıldır adak adanan ‘türbe’ boş çıktı: "Köylüler bu duruma...

Ahmet Hakan: Yılın unutulmazı İmamoğlu'nun ceketini çıkarması ...

2020 yılında resmi tatiller hangi günlere denk gelecek? ...

Doğa Koleji'nin yeni sahibi belli oldu...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24