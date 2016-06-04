‘Dibi tutmasın’ diye salladığı düdüklü tencere yüzüne patladı!

Erzurum'da, yemek yaparken "dibi tutmasın" diye salladığı düdüklü tencerenin patlamasıyla yüzü ve vücudunda yanıklar oluşan 26 yaşındaki Aygül Sökmen, olayın etkisinden kurtulamıyor.

Habertürk’ün haberine göre, İstanbul'dan 9 ay önce Erzurum'a gelin gelen Sökmen, geçen hafta Şükrüpaşa Mahallesi'ndeki evinde yemek pişirirken "dibi tutmasın" diye havası boşalmamış düdüklü tencereyi salladı.

Tencerenin patlamasıyla Sökmen'in yüzünün büyük bölümü ve vücudunun bir kısmında yanıklar oluştu. Patlama sesini ve Sökmen'in çığlıklarını duyan komşuları, 112 Acil Servis ekiplerinden yardım istedi. Sökmen, evdeki ilk müdahalenin ardından Erzurum Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Aygül Sökmen, patlamanın tencereyi sallamasıyla meydana geldiğini söyledi. Yaşadığı korkuyu unutamadığını anlatan Sökmen, "Düdüklü tencere kaynıyordu. Dibi tutmasın diye sallayayım dedim. O esnada tencere yüzüme patladı. Sonrasında bağırdığımı duyan komşularım geldi. Ambulansı aradılar. Tedavim halen Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yanık Servisi'nde devam ediyor." diye konuştu.

“Ben yandım, kimse yanmasın”

Düdüklü tencereyi sallamanın mantıksız olduğunu, insanların bu konuda dikkatli davranmasını istediğini ifade eden Sökmen, şunları kaydetti:"Ben yandım, kimse yanmasın. Kesinlikle tencerenin patlayacağını tahmin etmezdim. İnsanlar duyarlı olsun, düştüğüm yanlışa kimse düşmesin. Kötü bir olay. Kimse yemek yapılan düdüklü tencereyi sallamasın. Allah kimseyi bu duruma düşürmesin. Burada tedavim çok güzel sağlanıyor. Doktorlar ve hastane personeli çok ilgili. Yanık çok zor bir durum. Alnım, yanaklarım, gözlerimin etrafı hep yandı. Yattığımda canım çok yanıyor. Lütfen insanlar biraz daha dikkatli olsun."