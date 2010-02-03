Diaz, formunu yogaya borçlu

Cameron Diaz, boş vakitlerini bol bol yüzerek ve yoga yaparak geçiriyor.

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Tom Cruise'la birlikte başrollerini paylaştığı Knight and Day adlı filmin çekimleri için Karayipler'de bulunan Cameron Diaz, boş vakitlerini bol bol yüzerek ve yoga yaparak geçiriyor. Spor salonlarında egzersiz yapmaktan nefret ettiğini vurgulayan Diaz, formunu bu şekilde koruduğunu söylüyor. "Gençken ince kalabilmek kolay. Birkaç yıl öncesine kadar spor yapmadığım gibi, canımın istediği her şeyi yer, içer, sonra da gider yatardım. Ama şimdi 37 yaşındayım ve işler değişti. Gerçi hala spor salonlarına kapanmak istemiyorum. Bunun yerine tırmanma sporu, sörf, snowboard ve yoga yapıyorum" diye konuşan Diaz, şu anki kilosundan ve formundan memnun olduğunu da sözlerine ekliyor.