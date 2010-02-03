T24 LogoT24 Logo
Magazin

Diaz, formunu yogaya borçlu

Cameron Diaz, boş vakitlerini bol bol yüzerek ve yoga yaparak geçiriyor.

03 Şubat 2010 02:00

5Cameron Diaz, boş vakitlerini bol bol yüzerek ve yoga yaparak geçiriyor.

 Foto Galeri

Tom Cruise'la birlikte başrollerini paylaştığı Knight and Day adlı filmin çekimleri için Karayipler'de bulunan Cameron Diaz, boş vakitlerini bol bol yüzerek ve yoga yaparak geçiriyor. Spor salonlarında egzersiz yapmaktan nefret ettiğini vurgulayan Diaz, formunu bu şekilde koruduğunu söylüyor. "Gençken ince kalabilmek kolay. Birkaç yıl öncesine kadar spor yapmadığım gibi, canımın istediği her şeyi yer, içer, sonra da gider yatardım. Ama şimdi 37 yaşındayım ve işler değişti. Gerçi hala spor salonlarına kapanmak istemiyorum. Bunun yerine tırmanma sporu, sörf, snowboard ve yoga yapıyorum" diye konuşan Diaz, şu anki kilosundan ve formundan memnun olduğunu da sözlerine ekliyor.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Fatma Şahin: Dönüş şartları oluşturulursa Antep'teki Suriyelilerin %60'ı gitmekten yana;...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Ankara'daki TOGO kuleleri nedeniyle Mansur Yavaş ile karşı karşıya gelen...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Trump, Türkiye'ye yaptırım uygulanmasını öngören 738 milyar dolarlık bütçe tasarısına...

Kılıçdaroğlu: Sinan Aygün geldi bana anlattı, ben de Mansur Bey...

Kanal İstanbul için ÇED raporu yayınlandı ...

Mehmet Ağar: Yeni kurulacak partileri mutlaka vazgeçirmek lazım, aksi takdirde...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24