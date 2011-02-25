Diaz araba yıkadı, porno aşkını ilan etti

T24- Yeni filmi 'Bad Teacher'daki baştan çıkarma sahneleriyle gündem olan Cameron Diaz, pornoya bayıldığını söyledi.



Diaz'ın 'Bad Teacher'daki görüntülerini izlemek için TIKLAYIN





'Bad Teacher' filminin fragramındaki seksi araba yıkama sahnesiyle dikkatleri üzerine çeken Cameron Diaz, konuk olduğu Jimmy Kimmel'ın programındaki itirafıyla herkesi şaşırttı.



Porno film izleyip izlemediği sorulan 38 yaşındaki aktris, soruyu cesurca "Pornoya bayılıyorum!" diyerek cevapladı.



Hızını alamayan yıldız, oteller hakkında en sevdiği şeyin de bu olduğunu ve otellerin bu konudaki gizliliğine hayranlık duyduğunu da söyledi.



Diaz'ın eski sevgilisi Justin Timberlake'le beraber başrolleri paylaştığı film Haziran ayında gösterimde olacak.





