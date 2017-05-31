Diane Kruger Cannes'da Fatih Akın'la girdiği iddiayı kaybetti

'Solgun' filmindeki performansıyla 70. Cannes Film Festivali'nde en iyi kadın oyuncu ödülünü alan Diane Kruger'ın filmin yönetmeni Fatih Akın ile festivalden önce iddiaya girdiği ve iddiayı kaybettiği için dövme yaptıracağı öğrenildi.

70. Cannes Film Destivali'nden eli boş döneceğine dair Akın'la iddiaya giren Kruger, iddiayı kaybettiği için vücudunun herhangi bir yanına kalıcı olarak "gemi demiri" dövmesi yaptıracak.

NTV'nin haberne göre, Fatih Akın ise, 40 yaşındaki aktrisin, 'Solgun' filminin karanlık havasının herkese göre olmadığını düşündüğü için ödül alacağına inanmadığını açıkladı.

Filmde dram ve intikamı bir arada işleyen yönetmen, aşırı sağcı Nasyonal Sosyalist Yeraltı (NSU) örgütünün cinayetlerine odaklanıyor.

Film, bombalı saldırı sonrası eşini ve çocuğunu kaybeden bir kadının hikayesini anlatıyor.