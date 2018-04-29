Diana'nın eşyaları ölümünün 20. yılında Buckingham Sarayı'nda sergilenecek

Prenses Diana'nın müzik kasetleri ve bale ayakkabıları gibi onlarca kişisel eşyası, ölümünün 20. yılında Buckingham Sarayı'nda sergilenecek.

1997 yılında Paris'te geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybeden Diana'nın nadir görülen kişisel eşyalarının olduğu sergi, halka açık olacak.

Sergide Prenses'in oğulları Prens Harry ve Prens William ile olan fotoğraflarından özel bir koleksiyon da yer alacak.

Sergideki birçok parçayı, Prens Harry ve Prens William seçti.

Galler Prensesi Diana'nın Kensington Sarayı'ndaki odasında çalıştığı, kitap okuduğu ve resmi yazışmalarını yaptığı masa, serginin en önemli parçalarından.

Diana'nın müzik tutkusunu anlatan, aralarında Diana Ross, Lionel Richie ve Elton John'un albümlerinin de olduğu kaset koleksiyonu da, ziyaretçilere sunulacak.

1 Ekim'e kadar sürecek sergide, Kraliçe Elizabeth'e tahttaki 65. yılı için sunulan hediyelere de yer ayrıldı.