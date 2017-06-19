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Spor

Diana Taurasi tarih yazdı!

NBA yıldızlarından Kobe Bryant, Kevin Durant ve LeBron James, Taurasi'yi kutlayan ilk isimler oldu

19 Haziran 2017 16:07

WNBA'de Phoenix Mercury forması giyen Diana Taurasi, takımının Los Angeles Sparks'a 90–59 yenildiği karşılaşmada kaydettiği 19 sayıyla WNBA'de 7 bin 494 sayıya ulaşarak lig tarihinin en skorer ismi oldu.

Taurasi’nin rekoru kırdığı basketin ardından maça bir süreliğine ara verildi. Tribünde bulunan isimler arasında yer alan Kobe Bryant ile Taurasi’nin ailesi ve taraftarlar, 35 yaşındaki oyuncuyu ayakta alkışladı.

Taurasi, Türkiye Kadınlar Basketbol Süper Ligi’nde Fenerbahçe ve Galatasaray formalarını da giymişti.

Taurasi’nin WNBA tarihinin en skorer oyuncusu olması, NBA yıldızları tarafından da sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımlarla tebrik edildi. Kevin Durant, LeBron James ve Kobe Bryant, 35 yaşındaki kadın basketbolcuya tebrik mesajları gönderdi.

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