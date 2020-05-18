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Spor

Diagne yine rahat durmadı; şampiyonluk posterinden teknik direktörü sildi, kendi fotoğrafını koydu!

18 Mayıs 2020 11:29

Galatasaray'dan kiralık olarak Belçika'nın Club Brugge takıma giden Mbaye Diagne, takımın şampiyonluk fotoğrafında kendini göremeyince, Teknik Direktör Philippe Clement'in yerine kendi fotoğrafını ekleyerek paylaştı.

Galatasaray'dan kiralık olarak Belçika'nın Club Brugge takımına giden ancak Teknik Direktör Philippe Clement tarafından kadro dışı bırakılan Mbaye Diagne, kulüp tarafından paylaşılan şampiyonluk fotoğrafında kendisini göremeyince ilginç bir yönteme başvurdu.

Belçika ekibinin sosyal medya hesaplarından paylaştığı takım fotoğrafında olmayan Diagne, aynı fotoğrafta Philippe Clement'in yerine kendini ekleyerek hesabından takipçileri ile paylaştı.


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