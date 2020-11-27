Diagne'nin yollarını ayırdığı menajeri isyan etti: Onu artık hangi ülkeye götüreyim!

Galatasaray'ın Senegalli forveti Mbaye Diagne, menajeri Pastorello ile yollarını ayırdı. Performansıyla eleştiri oklarının hedefi olan Diagne hakkında konuşan Pastorello, "Artık onu nereye, hangi ülkeye götüreyim" ifadelerini kullandı.



Galatasaray'da beklentilerin uzağında kalan Mbaye Diagne, menajeri Pastorello ile yollarını ayırdı.Senegalli futbolcu, Brezilyalı menajer Gustavo Menduca ile anlaştı. Bir süre önce Galatasaray yönetimi Pastorello'dan Senegalli golüye kulüp bulmasını istemiş ancak beklemediği bir cevap almıştı.

İtalyan menajerin, "İtalya, Belçika, Çin'de oynadı, Suudi Arabistan'da da oynadı. Olmadı. Tutmadı. Nereye; hangi ülkeye götürebileceğimi düşünüyorsunuz" dediği öğrenildi.