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Spor

Diagne'nin de gol attığı maçta West Bromwich, Chelsea'yi 5-2 yendi

03 Nisan 2021 16:57

West Bromwich Albion, Mbaye Diagne'nin gol attığı karşılaşmada Chelsea'yi 5-2 mağlup etti.

İngiltere Premier Lig'in 30. haftasında Chelsea evinde West Bromwich Albion'a 5-2 mağlup oldu. Stamford Bridge'deki karşılaşmanın 27. dakikasında Christian Pulisic Maviler'i öne geçirdi. Devrenin son saniyelerinde Matheus Pereira ile 2 gol bulan West Bromwich soyunma odasına bir farklı üstünlükle girdi. 63'te Callum Robinson 68'de ise Mbaye Diagne'nin golleriyle konuk ekip 4-1'i yakaladı.

Galatasaray'dan kiralanan Diagne Premier Lig'de gol sayını 2'ye çıkardı. Chelsea'de Mason Mount 71. dakikada farkı 2'ye indirdi ancak duraklama dakikalarında Callum Robinson bir kez daha sahneye çıktı ve skoru belirdi. West Bromwich, Chelsea karşısında maçı 5-2 kazandı.

Bu sonucun ardından Thomas Tuchel yönetiminde Chelsea ilk yenilgisini alırken, West Bromwich 3 hafta sonra kazandı.

West Bromwich Albion'da milli futbolcu Okay Yokuşlu 90 dakika forma giydi.

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