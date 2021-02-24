Galatasaray'dan devre arasında İngiltere Premier Lig ekiplerinden West Bromwich Albion'a transfer olan Senegalli golcü Mbaye Diagne, ligde gösterdiği başarılı performansla dikkati çekti.

Galatasaray'ın 2019 yılında Kasımpaşa'dan 13 milyon euro bonservis bedeliyle kadrosuna kattığı ancak sarı-kırmızılı taraftarlarla yıldızı barışmayan oyuncusu Mbaye Diagne'nin İngiltere'de kalması gündeme geldi.

Devre arasında West Bromwich'a kiralanan Diagne, Premier Lig'de 5 maça çıkarken 1 gol, 1 asistle oynadı.

Hürriyet'in haberine göre Diagne için West Bromwich'in efsane isimlerinden Kevin Phillips konuştu.

"Diagne kesinlikle alınmalı"

West Bromwich küme düşse bile, 29 yaşındaki oyuncunun Championship'te katkı sağlayabileceğini belirten Phillips, ''Diagne'nin bonservisi kesinlikle alınmalı. Takım küme düşse bile Championship'te çok faydalı bir oyuncu olacaktır. Güçlü ve kuvvetli bir forvet, üzerine oyun kurabilirsiniz. Ondan pozitif sinyaller aldım" diye konuştu.