Diagne krizi Eyüpspor'la çözüldü

Galatasaray'da sözleşmesi şartlı feshedilen Mbaye Diagne'yi ikna etmenin kolay olmadığı aktarıldı. Kontenjanda Omar’a yer açmaya çalışan Aslan’ın "Sözleşmeni şimdi feshedip sezon sonu aynı şartlarda 1 yıllık yeni kontrat yapalım" dediği Diagne, 13 milyon TL’lik alacağını istediği belirtildi. Bunun üzerine Sekidika ve Oğulcan’ı satın alma opsiyonuyla kiralayan Eyüp’ün verdiği çek sonrasında krizin çözüme kavuştuğu ifade edildi.

Hürriyet gazetesinin haberine göre, ara transferde kadrosunu Bafetimbi Gomis, Erick Pulgar, İnaki Pena, Semih Kaya ile güçlendiren ve Omar’a yeniden lisans çıkaran Galatasaray’ı en fazla uğraştıran futbolcu Mbaye Diagne idi. Yabancı kontenjanında Omar’a yer açabilmek için 8 Şubat’ta sözleşmesi feshedilen Diagne’yi buna ikna etmek kolay olmadı. İşte o süreçte yaşananlar:

Parasını garantiye almak istedi

Yönetim, sakatlığı nedeniyle nisan ayına kadar sahalardan uzak kalacak olan Diagne’ye, “Sözleşmeni şimdi feshedelim, sezon sonu aynı şartlarla 1 yıllık yeni kontrat yapalım” teklifini götürdü. Diagne, “Hayır” dedi. Sarı kırmızılı yöneticiler ısrar etti, yine olumsuz yanıt verdi. Senegalli futbolcunun bu kadar inat etmesinin sebebi, geçmişten kalan alacakları idi.

"Çek verelim" denilerek ikna edildi

Kulüpten 13 milyon TL alacağı bulunan Diagne, bu paranın garanti altına alınması halinde sözleşmeyi feshetmeyi kabul edeceğini bildirdi. Kasada halihazırda o kadar para bulunmadığı için, “Sana çek verelim” denildi. Diagne çeki kabul edince Sekidika ve Oğulcan’ın satın alma opsiyonuyla kiralandığı Eyüpspor’dan alınan çekle kriz çözüldü.