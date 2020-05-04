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Spor

Diagne ev sahibini tehdit etti

Club Brugge'de forma giyen Mbaye Diagne, Belçika’da kaldığı evdeki kira sözleşmesinin sona ermesine rağmen evden çıkmadı

04 Mayıs 2020 20:06

Galatasaray'dan kiralık olarak Club Brugge'de forma giyen Mbaye Diagne, Belçika’da kaldığı evdeki kira sözleşmesinin sona ermesine rağmen evden çıkmadı. Senegalli futbolcu, ev sahibinin uyarılarına da tehdit mesajları ile karşılık verdi

Galatasaray’dan Club Brugge’a kiralanan ve burada disiplinsiz davranışlar sebebiyle birçok kez kadro dışı kalan Diagne’nin ismi yine problemle anıldı. Belçika basınında yer alana haberlerde 28 yaşındaki futbolcunun, Belçika’da kiralık oturduğu evde kira sözleşmesi bitmesine rağmen evi terk etmediği yazıldı. Ev sahibi ile yaptığı anlaşmada en geç mart ayı sonunda evden çıkması gerektiği aktarılan futbolcunun anlaşmaya uymadığı ve belirtilen tarihte evden ayrılmadığı dile getirildi. Bunun üzerine ev sahibinin Diagne’ye nisan sonuna kadar zaman tanıdığı ancak Senegalli forvetin buna da uymadığı ve ev sahibinin uyarılarına tehdit mesajlarıyla karşılık verdiği ifade edildi.

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