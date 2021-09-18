Diagne'den ilginç paylaşım: Anlıyoruz o senin oğlun ama kimse beni küçük düşürmemeli, kimse beni istediği zaman kullanmamalı

Galatasaray'ın golcüsü Mbaye Diagne, sosyal medya hesabından şaşırtan paylaşım yaptı. Halil Dervişoğlu'nun gelişi sonrası yedeğe çekilen Diagne yaptığı paylaşımda, "Anlıyoruz o senin oğlun ama kimse beni küçük düşüremez, kimse beni istediğinde kullanamaz" ifadelerini kullandı.

Galatasaray'ın golcüsü Diagne'den şaşırtan paylaşım geldi. Halil Dervişoğlu'nun gelişiyle yedeğe çekilen Diagne sitem dolu bir paylaşımda bulundu ve şunları kaydetti:

"Senin oğlun olduğunu anladık, sorun değil hiçbir şeyi değiştirmiyor herkes anladı. Allah her şeyi görüyor ama kabul etmiyorum izin vermiyorum, affetmiyorum kimse beni küçük düşürmemeli kimse beni istediği zaman kullanmamalı, neyse, bize saygı duymanın birçok politikası olduğunu anlıyorum. Allah her zaman yanınızda olacak, Ben Senegal’den çok zorlu fedakarlıkla geldim."

29 yaşındaki Senegalli golcü bu sezon 7 maçta şans bulmuş ve 3 gol atmayı başarmıştı.



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