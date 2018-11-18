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Dİ MEO TAKVİMİ TANITILDI 

Haber-Kamera: Harun UYANIK /  İstanbul DHA  Dünyaca ünlü Di Meo takvimi bu yıl sayfalarına İstanbul'u taşıdı

18 Kasım 2018 02:44

Haber-Kamera: Harun UYANIK /  İstanbul DHA 
Dünyaca ünlü Di Meo takvimi bu yıl sayfalarına İstanbul\'u taşıdı. 17\'nci yılını kutlayan takvim takipçilerini Napoli\'den İstanbul\'a uzanan macera dolu bir yolculuğa çıkardı. Çırağan Kempinski Sarayı\'nda gerçekleştirilen tanıtıma iş, sanat, spor dünyasından tanınmış simalar katıldı. 
Aralarında İlber Ortaylı ile Ferzan Özpetek\'in makalelerinin de olduğu Di Meo takvimi, Hıristiyanlık dönemi saraylarından ilk dönem İslam eserlerine uzanan bir rotada, iki tarihi başkentin dinamizmini, rekabetini ve birlikte varoluşunu anlatan insan hikayeleri, portre ve duyguları 12 karede topladı. 

Görüntü dökümü:
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-Tanıtıma gelenlerden detay
-Demet Sabancı Çetindoğan röp.
-Ali Güreli röp.
-Aslı Hünel ve Savaş Fatih Yurtsever röp.
-Genel ve detaylar 

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