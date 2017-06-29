Di Marzio: Milan, Kjaer transferinde kararlı

Geçen sezon başında Fransa'nın Lille ekibinden 7.65 milyon Euro'ya Fenerbahçe'ye transfer olan Simon Kjaer'e Milan'ın ilgisi dinmiyor. Transfer dönemi başından itibaren adı Milan ile anılan 28 yaşındaki Danimarkalı stoper için bir iddia da Sky Sports muhabiri Gianluca Di Marzio'dan geldi.

Di Marzio'nun haberine göre; Villarreal'den 1.82 boyundaki Mateo Musacchio'yu 18 milyon Euro karşılığında transfer eden İtalyan devi, partneri olarak hava toplarında başarılı grafik çizen Fenerbahçe oyuncusu Simon Kjaer'i istiyor.

Kariyerinde İtalya Serie A'da Palermo ve Roma forması da giyen başarılı stoper için Milan'ın elindeki stoperlerden en az birini satması gerekiyor. Gabriel Paletta, Cristian Zapata ve Rodrigo Ely bu doğrultuda satış listesine konacak.

Bu sezon sarı-lacivertli formayı 43 kez giyen Danimarkalı savunmacı, 3 gol atıp 1 de asiste imza attı.