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Spor

Di Maria süre alamamaktan şikayetçi

Arjantinli futbolcu bu sezon PSG formasıyla yeteri kadar süre almadığı için mutsuz olduğunu söyledi

15 Aralık 2017 13:02

Ligue 1 lideri Paris Saint-Germain'in Arjantinli oyuncusu Angel Di Maria, daha fazla forma giymek istediğini söyledi.

Di Maria, Fransa basınına yaptığı açıklamada, düzenli forma şansı bulamamaktan dolayı şikayetçi olduğunu belirterek, "Paris'te mutluyum ama bu sezon düzenli olarak oynayamıyorum. Daha fazla forma giymek istiyorum." ifadesini kullandı.

İlk 11'de başladığı karşılaşmalarda hazır olduğunu ispatladığına inandığını aktaran 29 yaşındaki futbolcu, "Bir futbolcu mutsuzsa kendini ispatlamak için oynaması gerekir. Maçlarda aldığım süre dolayısıyla minnettarım ve bu sürede ilk 11'de yer almayı hak edecek performansı sergilediğimi düşünüyorum. Oynadığım zamanlarda sahada doğru şeyler yaptığıma inanıyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Bu sezon birçok maçta yedek kalan Di Maria, çıktığı 17 karşılaşmada 3 gol attı ve 5 asist yaptı.

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