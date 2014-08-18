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Spor

Di Maria için 100 milyon pound

Manchester United'ın Real Madrid'li futbolcu Angel Di Maria'yı kadrosuna katabilmek için 100 milyon lira bütçe ayırdığı öne sürüldü

18 Ağustos 2014 20:09

Manchester United, teknik direktör Louis van Gaal'in transfer edilmesini istediği Real Madrid 'in yıldızı Angel Di Maria için 100 milyon pound harcamaya hazır.

İngiliz basınına göre; Arjantinli futbolcuyu mutlaka kadrosunda görmek isteyen Hollandalı teknik adam, 50 milyon pound bonservis bedelinin yanısıra haftalık 200 bin poundluk ücretiyle toplam 100 milyon poundu gözden çıkarmış durumda. 

Lig TV’de yer alan habere göre, İngiliz kulübünü CEO 'su Ed Woodward'ın, Real Madrid yöneticileriyle görüşerek bu hafta transfere nokta koyması beleniyor.

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