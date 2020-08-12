DiEM25 lideri Varufakis'ten Doğu Akdeniz krizine çözüm için tavsiye: Bölgedeki tüm ülkelerin katılacağı bir konferans

T24 Dış Haberler

Eski Yunanistan Maliye Bakanı ve DiEM25 haraketi lideri Yanis Varufakis, Atina-Ankara arasındaki Doğu Akdeniz gerilimin çözülmesi için bölgesel bir konferans yapılmasını tavsiye etti.

Varufakis Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, DiEM25'in krize çözüm olarak gördüğü tek yolun Doğu Akdeniz bölgesinde bulunan tüm ülkelerin katılacağı bir konferans yapılması olacağını belirtti.

Eski bakan, "Yunanistan ekonomik krizin 11.yılında kuvvetsiz haldeyken ve Türkiye halkı yoksulluğa doğru sürüklenirken DiEM 25'in tavsiyesinin gidilebilecek tek yol olduğunu" ifade etti.

Varufakis, konferansın amacının Akdeniz'i "paylaşılmış ve refah dolu bir deniz yapmak" olması gerektiğini söyledi.

Yazar ve İlerici Enternasyonel Danışmanlar Konseyi Ece Temelkuran da, "Böyle zamanlarda savaş çığırtkanı olmayanlar herkesin nefret nesnesi olur. Bunu hem Afganistan hem Irak saldırıları sırasında öğrendim. Ama o zaman yaptığım bugün de barışı öneriyorum. Yanis Varufakis bir Akdeniz Konferansı öneriyor, ben de destekliyorum" yazdı.

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