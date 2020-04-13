DiEM 25 lideri Varufakis: Manşetler sizi kandırmasın, Avrupa büyük bir yenilgi aldı

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Eski Yunanistan Maliye Bakanı ve DiEM 25 hareketi lideri Yanis Varufakis, Euro grubunun Koronavirüs'ün ekonomik etkilerine karşı hazırladığı 500 milyar dolarlık kurtarma paketini sert bir dille eleştirdi.

Varufakis, Euro para birimini kullanan ülkelerin kararı kabul etmesiyle, "Avrupa'nın büyük bir yenilgi aldığını" ifade etti.

Britanya gazetesi The Guardian için bir köşe yazısı kaleme alan DiEM 25 lideri, kararın Avrupa Birliği değerlerine sert bir darbe vurduğunu ve supra-nasyonel organizasyonun düşmanlarını "sevindirdiğini" yazdı.

Varufakis, İtalya gibi zaten borç batağında olan ülkelerin yeni paketle daha fazla borca girmesi durumunda ekonomilerinin çökme noktasına geleceğini iddia ederken, Eurozone ülkelerinin borcu kendi aralarında paylaşması gerektiğini ifade etti. Eski Maliye Bakanı bu sayede yükün sadece zor durumdaki ülkelerin sırtına binmeyeceği değerlendirmesinde bulundu.

DiEM 25 lideri, "Avrupa'yı kurtarmak için 500 milyar Euro gibi kahramanca manşetler görüyor olabilirsiniz, ama gerçek çok daha az kahramanca" yazdı ve gerçekte Eurozone'un gelirinin yüzde 16'sına (2.2 trilyon Euro) eş değer bir teşvik planı oluşturması gerektiğini ifade etti. Varufakis, bu paketlerin AB'nin kredi hatlarını artıracağını ve İtalya gibi ülkelerin daha çok borca girebileceğini ileri sürdü.

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