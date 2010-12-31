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Di Caprio din değiştiriyor

Katolik mezhebine mensup ünlü oyuncu israilli sevgilisiyle evlenebilmek Yahudiliği seçiyor.

31 Aralık 2010 02:00

T24 - Katolik mezhebine mensup ünlü oyuncu israilli sevgilisiyle evlenebilmek Yahudiliği seçiyor.İsrailli süper model Bar Refaeli ile 5 yıldır birlikte olan Ünlü oyuncu Leonardo DiCaprio'nun sevgilisi ile evlenebilmek için din değiştirmeye çalıştığı iddia edildi.


Leonardo DiCaprio'ya yakın kaynaklar ünlü oyuncunun sevgilisinin dinini anlayabilmek için Kudüs'e uzun ziyaretler yaptığını ve daha önce Madonna'ya da şehri tanıtan ünlü bir rehberi tutarak kutsal bölgeleri teker teker gezdiğini ifade etti.


Gazeteciler tarafından görüntülenmek istemeyen DiCaprio'nun İsrail'de evi olmasına rağmen otelde kalmayı tercih ettiği de öne sürüldü.


DiCaprio ve Refaeli daha önce köktenci Yahudiler tarafından tehdit edilmişti. Milliyetçi örgüt Lehava'ya bağlı bir grup aşırı millliyetçi militan Refaeli'ye gönderdiği mektupta "Şans eseri Yahudi olarak doğmadın. Mantıklı düşün, sakın DiCaprio'yla evlenme'' tehdidinde bulunmuştu. İsrail halkı da ünlü modelin Hıristiyan dinine mensup DiCaprio ile evlenmesine karşı çıkıyor.


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